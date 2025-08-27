< sekcia Regióny
Výjazdové rokovanie vlády sprevádzajú v Senici dopravné obmedzenia
Apeluje na obyvateľov Senice a okolitých obcí, ako aj prechádzajúcich vodičov, aby počas dňa zvážili prejazd mestom.
Senica 27. augusta (TASR) - Výjazdové rokovanie vlády SR sprevádzajú v Senici dopravné obmedzenia. Polícia dohliada od stredajšieho rána na pokojný priebeh rokovania. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
„V súvislosti s uzavretím Námestia oslobodenia, ako aj cesty I/51 v tomto úseku sú na mieste policajti dopravnej polície, ktorí usmerňujú dopravu na dotknutých križovatkách a pomáhajú prechádzajúcim vodičom,“ priblížila polícia. Uzávera má trvať približne do 15.00 h.
Apeluje na obyvateľov Senice a okolitých obcí, ako aj prechádzajúcich vodičov, aby počas dňa zvážili prejazd mestom a v prípade, ak im to situácia umožní, sa radšej dotknutým miestam úplne vyhli.
Obchádzka je vyznačená dočasným dopravným značením po ceste II/500 (ulicami Hviezdoslavova, Čáčovská cesta), po miestnych komunikáciách v smere Kúty - Trnava (ulicami Tehelná, Dlhá, Kasárenská, Kaplinská cesta) a v smere Holíč - Trnava (ulicami Hviezdoslavova, Priemyselná, Kaplinská cesta - výjazd na Jablonicu, respektíve Trnavu a späť).
