Výjazdové tímy kežmarskej a levočskej nemocnice budú očkovať v regióne

Kežmarok/Levoča 15. júla (TASR) - Zdravotnícke očkovacie tímy Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku a Nemocnice Agel Levoča v nasledujúcich dňoch opäť vyrazia do terénu, aby priamo v obciach zaočkovali čo najviac záujemcov o vakcináciu proti ochoreniu COVID-19. TASR o tom informovala hovorkyňa skupiny Agel SK Martina Pavliková.



"Vďaka skvelej spolupráci so starostami sme nasledujúce dni pripravili výjazdový tím levočskej nemocnice a dva tímy kežmarskej nemocnice. V piatok (16. 7.) budeme očkovať záujemcov v Spišskom Štvrtku, Slovenskej Vsi a Vojňanoch," uviedol riaditeľ oboch nemocníc František Lešundák.



Vakcinácia bude pokračovať aj počas víkendu (17. - 18. 7.) v Stráňach pod Tatrami, Podhoranoch, Rakúsoch, Jurskom, Spišskej Belej, Krížovej Vsi, Ihľanoch, Holumnici a v Spišských Hanušovciach. V pondelok (19. 7.) očkovanie zakončia vo Veľkej Lomnici, Ľubici, Vlkovej a vo Vrbove.



"Naša osobná skúsenosť hovorí, že ľudia berú to, že za nimi prídeme osobne, veľmi dobre. Všetko im vysvetlíme, snažíme sa byť citliví a empatickí, keďže zväčša ide o seniorov či marginalizované skupiny. Mnohí sa rozhodnú očkovať na poslednú chvíľu, aj preto umožňujeme očkovanie po dohode s Národným centrom zdravotníckych informácií (NCZI) aj neregistrovaným záujemcom," vysvetlil riaditeľ nemocnice.



Každý zaočkovaný dostane platný certifikát a podľa jeho slov bude aj zaregistrovaný v systéme NCZI. "Naším cieľom je, aby nemocnice nezažili už takú kritickú situáciu ako počas vrcholiacej pandémie," zdôraznil Lešundák.