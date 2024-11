VYKOĽAJENÝ VLAK: Pri Zvolene narazil do stromu

Zvolen 22. novembra (TASR) - Na trati medzi Dobrou Nivou a Zvolenom sa v piatok ráno po náraze do stromu vykoľajil osobný vlak. Pri nehode sa nikto nezranil, železničná doprava v úseku bola prerušená. Pre TASR to uviedol hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) Dominik Drevický.



V osobnom vlaku smerujúcom z Krupiny do Zvolena sa v čase udalosti viezlo približne deväť cestujúcich, pri nehode nikto neutrpel zranenia. "Motorová jednotka sa v dôsledku nárazu do stromu vykoľajila jednou osou. Presný rozsah škôd bude známy po komisionálnej prehliadke. Cestujúci boli z vlaku evakuovaní za pomoci Hasičského a záchranného zboru," priblížil Drevický.



Železničná doprava v úseku Dobrá Niva - Zvolen bola prerušená a nahradená autobusovou dopravou. "Na miesto nehody smeruje pomoc v podobe vozidla, ktoré zabezpečí nakoľajenie jednotky a uvoľnenie trate. Obnovenie trate bude závisieť od týchto úkonov, ako aj prehliadky trate zamestnancami Železníc Slovenskej republiky," dodal s tým, že čas obnovenia železničnej dopravy nateraz nie je možné odhadnúť.



Železničná doprava je pre nepriaznivé počasie prerušená aj v úseku Jablonica - Smolenice. Dôvodom sú konáre spadnuté na trakčné vedenie.