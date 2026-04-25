< sekcia Regióny
Vykrádal z áut pracovné náradie: Polícia muža obvinila
Autor TASR
Bánovce nad Bebravou 25. apríla (TASR) - Policajti z Bánoviec nad Bebravou objasnili sériu krádeží, ku ktorým dochádzalo od septembra minulého roku. Obvinili 34-ročného muža z prečinu krádeže v súbehu s prečinom poškodzovania cudzej veci. Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.
Obvinený sa zameriaval na vozidlá s nákladným priestorom, niektoré z nich sa stali terčom jeho útokov opakovane. Na vozidlách rozbíjal sklenené výplne zadných dverí, cez ktoré sa dostal do batožinového priestoru, odkiaľ odcudzil najmä stavebné, elektrické a iné pracovné náradie.
Odcudzené veci následne predával prostredníctvom sociálnej siete. Svojím konaním spôsobil štyrom poškodeným celkovú škodu presahujúcu 700 eur, pričom škoda na poškodených vozidlách taktiež presiahla túto sumu.
„K jeho zadržaniu a obvineniu prispel posledný skutok z 18. apríla, keď na parkovisku v Bánovciach nad Bebravou poškodil sklenenú výplň zadných dverí a z batožinového priestoru odcudzil pracovné náradie. Časť náradia pre jeho hmotnosť odhodil a zvyšok ukryl u známeho, neskôr ho predal. Spôsobil škodu 1660 eur za odcudzené veci a 721 eur za poškodenie vozidla,“ doplnila hovorkyňa.
Obvinený bol už v minulosti za obdobnú trestnú činnosť odsúdený, uložili mu podmienečný trest odňatia slobody so skúšobnou dobou na dva roky. Na obvineného bol spracovaný podnet na jeho väzobné stíhanie, s ktorým sa súd stotožnil.
