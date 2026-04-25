Sobota 25. apríl 2026
Vykrádal z áut pracovné náradie: Polícia muža obvinila

Snímka náradia zabezpečeného políciou. Foto: Facebook/Polícia SR - Trenčiansky kraj

Autor TASR
Bánovce nad Bebravou 25. apríla (TASR) - Policajti z Bánoviec nad Bebravou objasnili sériu krádeží, ku ktorým dochádzalo od septembra minulého roku. Obvinili 34-ročného muža z prečinu krádeže v súbehu s prečinom poškodzovania cudzej veci. Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.

Obvinený sa zameriaval na vozidlá s nákladným priestorom, niektoré z nich sa stali terčom jeho útokov opakovane. Na vozidlách rozbíjal sklenené výplne zadných dverí, cez ktoré sa dostal do batožinového priestoru, odkiaľ odcudzil najmä stavebné, elektrické a iné pracovné náradie.

Odcudzené veci následne predával prostredníctvom sociálnej siete. Svojím konaním spôsobil štyrom poškodeným celkovú škodu presahujúcu 700 eur, pričom škoda na poškodených vozidlách taktiež presiahla túto sumu.

K jeho zadržaniu a obvineniu prispel posledný skutok z 18. apríla, keď na parkovisku v Bánovciach nad Bebravou poškodil sklenenú výplň zadných dverí a z batožinového priestoru odcudzil pracovné náradie. Časť náradia pre jeho hmotnosť odhodil a zvyšok ukryl u známeho, neskôr ho predal. Spôsobil škodu 1660 eur za odcudzené veci a 721 eur za poškodenie vozidla,“ doplnila hovorkyňa.

Obvinený bol už v minulosti za obdobnú trestnú činnosť odsúdený, uložili mu podmienečný trest odňatia slobody so skúšobnou dobou na dva roky. Na obvineného bol spracovaný podnet na jeho väzobné stíhanie, s ktorým sa súd stotožnil.

