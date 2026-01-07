Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Vykradol niekoľko bytov, obvinili muža z Galanty

Putá, ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Svojím konaním spôsobil škodu 1900 eur.

Autor TASR
Trnava/Sereď 7. januára (TASR) - Policajný vyšetrovateľ obvinil 33-ročného muža z Galanty z pokračovacieho zločinu krádeže. V priebehu niekoľkých hodín mal v Seredi vniknúť do viacerých bytových a polyfunkčných objektov a odcudziť bicykle, elektrokolobežku a ďalšie veci. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.

„Po prekonaní uzamykacích mechanizmov z objektov odcudzil bicykle, elektrokolobežku a ďalšie veci, s ktorými odišiel na neznáme miesto. Svojím konaním spôsobil škodu 1900 eur,“ spresnila polícia. Muž bol stotožnený na základe kamerových záznamov.

Krátko po skutku ho hliadka mestskej polície obmedzila na osobnej slobode. Následne bol zadržaný vyšetrovateľom. Stíhaný je väzobne.


