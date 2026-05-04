< sekcia Regióny
Vykurovacia sezóna sa v Košiciach po 221 dňoch nateraz skončila
S postupným nábehom dodávky ústredného kúrenia pre domácnosti, školy, podniky a ďalších svojich odberateľov začal TEHO od 26. septembra 2025.
Autor TASR
Košice 4. mája (TASR) - V Košiciach sa v pondelok o 8.00 h po 221 dňoch nateraz skončila vykurovacia sezóna, keďže v mestskom podniku Tepelné hospodárstvo Košice (TEHO) vzhľadom na predpoveď počasia pristúpili k prerušeniu dodávok ústredného kúrenia. Informoval o tom košický magistrát.
„Ako dodávateľ môžeme prerušiť vykurovanie vtedy, ak priemerná denná teplota vzduchu vystúpi počas dvoch za sebou nasledujúcich dní nad 13 stupňov Celzia. Vzhľadom na to, že podľa predpovede počasia by priemerná denná teplota nemala v nasledujúcich dňoch klesnúť pod 13 stupňov, rozhodli sme sa pristúpiť k prerušeniu dodávky ústredného kúrenia pre našich zákazníkov,“ uviedol námestník riaditeľa pre prevádzku a obchod TEHO Miroslav Andrejco.
S postupným nábehom dodávky ústredného kúrenia pre domácnosti, školy, podniky a ďalších svojich odberateľov začal TEHO od 26. septembra 2025.
Dĺžka vykurovacej sezóny bola podľa mesta porovnateľná s uplynulými rokmi. Najviac tepla do radiátorov muselo TEHO svojim odberateľom dodať počas januára, keď priemerná teplota vzduchu dosiahla mínus 2,9 stupňa. Vlani v januári to bolo pritom plus 0,7 stupňa, čo znamená rozdiel 3,6 stupňa. Naopak, zvyšné zimné mesiace v tejto vykurovacej sezóne boli skôr teplotne mierne nadpriemerné.
Magistrát pripomína, že v zmysle vyhlášky ministerstva hospodárstva trvá vykurovacie obdobie až do 31. mája. Hoci podľa dlhodobej predpovede na tento mesiac to nevyzerá na to, že sa priemerná denná teplota aspoň počas dvoch po sebe idúcich dní neudrží nad 13 stupňami, TEHO je podľa slov Andrejca v prípade výrazného ochladenia pripravené opätovne spustiť vykurovanie.
Námestník doplnil, že napríklad uplynulý rok síce podnik prerušil dodávky ústredného kúrenia pre svojich odberateľov už 16. apríla 2025, no z dôvodu mimoriadne chladného mája v nich pokračoval ešte od 7. až do 25. mája. Celkovo v máji 2025 boli priemerné teploty v metropole východu až do 2,3 stupňa nižšie ako dlhodobý teplotný priemer.
„Ako dodávateľ môžeme prerušiť vykurovanie vtedy, ak priemerná denná teplota vzduchu vystúpi počas dvoch za sebou nasledujúcich dní nad 13 stupňov Celzia. Vzhľadom na to, že podľa predpovede počasia by priemerná denná teplota nemala v nasledujúcich dňoch klesnúť pod 13 stupňov, rozhodli sme sa pristúpiť k prerušeniu dodávky ústredného kúrenia pre našich zákazníkov,“ uviedol námestník riaditeľa pre prevádzku a obchod TEHO Miroslav Andrejco.
S postupným nábehom dodávky ústredného kúrenia pre domácnosti, školy, podniky a ďalších svojich odberateľov začal TEHO od 26. septembra 2025.
Dĺžka vykurovacej sezóny bola podľa mesta porovnateľná s uplynulými rokmi. Najviac tepla do radiátorov muselo TEHO svojim odberateľom dodať počas januára, keď priemerná teplota vzduchu dosiahla mínus 2,9 stupňa. Vlani v januári to bolo pritom plus 0,7 stupňa, čo znamená rozdiel 3,6 stupňa. Naopak, zvyšné zimné mesiace v tejto vykurovacej sezóne boli skôr teplotne mierne nadpriemerné.
Magistrát pripomína, že v zmysle vyhlášky ministerstva hospodárstva trvá vykurovacie obdobie až do 31. mája. Hoci podľa dlhodobej predpovede na tento mesiac to nevyzerá na to, že sa priemerná denná teplota aspoň počas dvoch po sebe idúcich dní neudrží nad 13 stupňami, TEHO je podľa slov Andrejca v prípade výrazného ochladenia pripravené opätovne spustiť vykurovanie.
Námestník doplnil, že napríklad uplynulý rok síce podnik prerušil dodávky ústredného kúrenia pre svojich odberateľov už 16. apríla 2025, no z dôvodu mimoriadne chladného mája v nich pokračoval ešte od 7. až do 25. mája. Celkovo v máji 2025 boli priemerné teploty v metropole východu až do 2,3 stupňa nižšie ako dlhodobý teplotný priemer.