Vykurovaciu sezónu v Košiciach spustia nadchádzajúcu polnoc

Košice 30. septembra (TASR) - S vykurovacou sezónou začne mestská spoločnosť Tepelné hospodárstvo (TEHO) Košice od nadchádzajúcej polnoci, teda v noci z pondelka na utorok (1. 10.). V súvislosti s postupným nábehom dodávky ústredného kúrenia obyvateľov žiada, aby odvzdušnili svoje radiátory a postupovali v zmysle pokynov správcov bytových domov. TEHO o tom informuje na svojej webovej stránke.



Správcovia by mali preveriť stav vnútorných rozvodov v bytových domoch, skontrolovať a pootvárať uzatváracie i regulačné armatúry, ako aj zabezpečiť odvzdušnenie jednotlivých stupačkových rozvodov v bytovom dome.



Vlastníci by mali v bytoch naplno otvoriť všetky vrchné, prípadne aj spodné ventily na radiátoroch. Mali by tiež odvzdušniť radiátor vo svojom byte alebo celú stupačku v byte na najvrchnejšom poschodí.



"Vykurovacia sezóna sa v zmysle platnej legislatívy začína vždy, keď priemerná teplota klesne v dvoch po sebe idúcich dňoch pod 13 stupňov Celzia," dodal hovorca mesta Košice Dušan Tokarčík s tým, že v uplynulom roku sa vykurovacia sezóna v Košiciach začala 8. októbra.