Výkyvy počasia čoraz viac komplikujú prípravu zjazdoviek vo V. Tatrách

Vysoké Tatry 31. januára (TASR) - Výkyvy počasia čoraz viac komplikujú prípravu zjazdoviek vo Vysokých Tatrách. Šéf úpravy svahov v Tatranskej Lomnici Ján Kozubík potvrdil, že problém v súvislosti s veľkým prevýšením je aj rozdielna teplota v hornej a spodnej časti strediska. Doposiaľ sa stále nepodarilo sprevádzkovať najvyššie položenú zjazdovku na Slovensku z Lomnického sedla, ktorá je odkázaná len na prírodný sneh.



"V priemere je na zjazdovkách 50 až 80 centimetrov snehu, tie podmienky sú veľmi problematické, pretože cez deň sú teploty výrazne nad plusovými hodnotami, v noci okolo nuly, respektíve jemne do mínusu. Sneh preto mení vlastnosti, úprava nie je štandardná, ale snažíme sa vytvoriť čo najlepšie podmienky," priblížil Kozubík s tým, že technický sneh tvorí na zjazdovkách takmer 100 percent. Dodal, že zasnežujú vždy, keď sa dá, keďže pri slnečnom počasí a vyšších teplotách sa sneh rýchlejšie topí, hoci ten technický je odolnejší voči vetru aj teplu.



"Po skončení lyžovačky vždy musíme reflektovať na stav zjazdoviek aj zmenu teplôt. Spracovanie snehu sa posúva do časových úsekov, niečo sa nahrnie, niečo sa nechá odležať, aby sa sneh zviazal. Niekedy sú také podmienky, že stroj vyjde po zjazdovke len jediný raz a ani sa nevracia dole, ale ostáva na Skalnatom plese, pretože nie je možný zjazd po upravenej zjazdovke dole. Úprava sa potom na ďalší deň znova začína zhora," objasnil Kozubík.



Každé stredisko podľa neho v súčasnosti musí investovať do zasnežovania. Upozornil, že je to finančne náročné najmä v súvislosti s nákladmi na energie a naftu. Manažér tatranského strediska Lukáš Brodanský dodal, že ratraky sú vybavené technológiou satelitného merania výšky snehovej pokrývky. "Vďaka tomu vodiči snežných pásových vozidiel vedia, kde treba dohrnúť sneh, kde ho je naopak veľa. Vieme tak efektívne udržiavať zjazdovky a predlžovať ich životnosť," vysvetlil.



Jediná zjazdovka v Tatrách, ktorú aktuálne nie je možné zasnežovať, je tá najvyššie položená. Brodanský konkretizoval, že boli sezóny, keď Lomnické sedlo otvárali 20. a zatvárali 30. marca, a, naopak, niekedy sa na svahu dalo lyžovať od novembra do mája. Zasnežovanie jednej z najstrmších slovenských zjazdoviek by bolo podľa Kozubíka technicky náročnejšie, keďže je tam lavínový terén. Okrem toho tam kamene majú výšku aj 1,5 metra a zhruba toľko snehu treba len na zakrytie terénu. "Príroda je naozaj nevyspytateľná, sme na to pripravení. Pre nás je úplne kľúčové vystihnúť aspoň pán hodín mrazu v noci na technické zasnežovanie, aby sme mali dobrý základ, vďaka čomu vieme zjazdovky dlho udržať v kvalitnom stave," uzavrel Brodanský.