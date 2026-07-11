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VYLETEL Z CESTY: Pri havárii skončil motocyklista mimo vozovky

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Foto z miesta nehody. Foto: Polícia SR - Banskobystrický kraj﻿

Z miesta nehody ho so zraneniami previezli do nemocnice.

Autor TASR
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Donovaly 11. júla (TASR) - V nemocnici so zraneniami skončil poľský motocyklista, ktorý v sobotu krátko popoludní havaroval na horskom priechode Donovaly. Informovala o tom banskobystrická krajská polícia na sociálnej sieti.

„Počas jazdy zišiel z doposiaľ presne nezistenej príčiny mimo cestu,“ uviedla polícia. Z miesta nehody ho so zraneniami previezli do nemocnice. Prítomnosť alkoholu u neho vykonaná dychová skúška vylúčila.

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