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VYLETEL Z CESTY: Pri havárii skončil motocyklista mimo vozovky
Z miesta nehody ho so zraneniami previezli do nemocnice.
Autor TASR
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Donovaly 11. júla (TASR) - V nemocnici so zraneniami skončil poľský motocyklista, ktorý v sobotu krátko popoludní havaroval na horskom priechode Donovaly. Informovala o tom banskobystrická krajská polícia na sociálnej sieti.
„Počas jazdy zišiel z doposiaľ presne nezistenej príčiny mimo cestu,“ uviedla polícia. Z miesta nehody ho so zraneniami previezli do nemocnice. Prítomnosť alkoholu u neho vykonaná dychová skúška vylúčila.
„Počas jazdy zišiel z doposiaľ presne nezistenej príčiny mimo cestu,“ uviedla polícia. Z miesta nehody ho so zraneniami previezli do nemocnice. Prítomnosť alkoholu u neho vykonaná dychová skúška vylúčila.