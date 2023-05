Výletná loď Bohemia v Kvakovciach ponúkne viaceré sprievodné podujatia

Kvakovce 29. mája (TASR) - Výletná loď Bohemia ponúkne počas sezóny viaceré sprievodné podujatia. Chystá sa napríklad projekt Bohemia spieva, kde na palube vystúpia známi umelci. Pre TASR to uviedol starosta obce Kvakovce Radovan Kapraľ.



"Pripravujeme otvorenie letnej turistickej sezóny. Dňa 4. júla v predvečer štátneho sviatku sa budú konať slávnosti Slovenské Navalis, ktoré sú spomienkou na sv. Jána Nepomuckého, patróna všetkých vodákov a ľudí od vody. V programe vystúpia Puľs a skupina Kollárovci. Pripravujeme cyklistické podujatie Okolo Domaše, Diaľkové plávanie, Veľkú cenu Domaše v paddleboardoch, ale aj mnohé iné aktivity," uviedol Kapraľ.



Zároveň priblížil, že majú nového kapitána, ktorý si urobil skúšky. "Vychovávame si ďalších troch kapitánov a asi osem lodníkov. Je to zaujímavá práca, hlavne pre mladých ľudí. Máme dokonca lodníka, ktorý získal prax u nás a dnes už pracuje v Prahe," podotkol starosta.



Obec realizuje plavby na vodnej nádrži Domaša od apríla. Náučné plavby, spravidla na objednávky, sú v máji a júni. V prípade dobrého počasia sú plavby pre verejnosť počas víkendov. Náučná plavba loďou je podľa starostu zaujímavá i tým, že ponúka nahrávku o histórii vodného diela v kontexte doby. "Návštevník sa dozvie nielen to, ako sa priehrada stavala, ale aj čo sa dialo v našej krajine a vo svete počas výstavby priehrady i počas jej prevádzky," dodal Kapraľ.