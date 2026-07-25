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Výletné autobusy z Piešťan opäť vyrazia za históriou
Na výletné autobusy možno nastúpiť na šiestich zastávkach v Piešťanoch.
Autor TASR
Piešťany 25. júla (TASR) - Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Rezort Piešťany spúšťa druhú sezónu výletných autobusov Hop&Chill. Projekt ponúka návštevníkom organizované celodenné výlety po piešťanskom regióne vrátane dopravy, sprievodcovského výkladu, vstupov do pamiatok a sprievodného programu. TASR o tom informovala výkonná riaditeľka OOCR Rezort Piešťany Tatiana Nevolná.
Cieľom je predstaviť menej známe historické, kultúrne a prírodné lokality regiónu, ktoré bežní návštevníci často obchádzajú. „Zastávky výletných liniek sme vyberali tak, aby mali výletníci možnosť spoznať miesta mimo vychodených turistických trás a objaviť príbehy, ktoré robia piešťanský región výnimočným,“ ozrejmila.
Pripravené sú dve tematické trasy. Prvá smeruje do Hlohovca, kde účastníci navštívia Hlohovský zámok, Empírové divadlo, absolvujú výstup na vežu Kostola sv. Michala Archanjela a program zakončia degustáciou vín v rodinnom vinárstve. Vybrané septembrové termíny doplní pozorovanie nočnej oblohy v prenosnom planetáriu.
Druhá trasa vedie cez Krakovany, Vrbové a Chtelnicu. Súčasťou programu je návšteva Etnografického múzea Za Krakovskú bránu, Kúrie Mórica Beňovského, prehliadka historických pamiatok vo Vrbovom vrátane miestnej šikmej veže, degustácia vín v lokálnom vinárstve a návšteva kaštieľa v Chtelnici, ktorý je spojený s pobytom panovníčky Márie Terézie.
Na výletné autobusy možno nastúpiť na šiestich zastávkach v Piešťanoch. Termíny výletov, časy odchodov a ďalšie informácie sú zverejnené na webovej stránke Rezortu Piešťany.
Cieľom je predstaviť menej známe historické, kultúrne a prírodné lokality regiónu, ktoré bežní návštevníci často obchádzajú. „Zastávky výletných liniek sme vyberali tak, aby mali výletníci možnosť spoznať miesta mimo vychodených turistických trás a objaviť príbehy, ktoré robia piešťanský región výnimočným,“ ozrejmila.
Pripravené sú dve tematické trasy. Prvá smeruje do Hlohovca, kde účastníci navštívia Hlohovský zámok, Empírové divadlo, absolvujú výstup na vežu Kostola sv. Michala Archanjela a program zakončia degustáciou vín v rodinnom vinárstve. Vybrané septembrové termíny doplní pozorovanie nočnej oblohy v prenosnom planetáriu.
Druhá trasa vedie cez Krakovany, Vrbové a Chtelnicu. Súčasťou programu je návšteva Etnografického múzea Za Krakovskú bránu, Kúrie Mórica Beňovského, prehliadka historických pamiatok vo Vrbovom vrátane miestnej šikmej veže, degustácia vín v lokálnom vinárstve a návšteva kaštieľa v Chtelnici, ktorý je spojený s pobytom panovníčky Márie Terézie.
Na výletné autobusy možno nastúpiť na šiestich zastávkach v Piešťanoch. Termíny výletov, časy odchodov a ďalšie informácie sú zverejnené na webovej stránke Rezortu Piešťany.