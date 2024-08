Výletnú loď Labe v utorok začnú presúvať na Zemplínsku šíravu

Ladmovce 19. augusta (TASR) - Výletnú loď Labe, ktorá bude slúžiť turistom na Zemplínskej šírave, v pondelok naložili v prístavisku Ladmovce v okrese Trebišov na špeciálny prepravný podvozok. V utorok (20. 8.) bude nasledovať presun lode po cestách cez Zemplínske Jastrabie, Oborín a Trhovište do Michaloviec a následne v stredu (21. 8.) jej vyloženie na vodu Zemplínskej šíravy.



Operácia s prepravou lode viac ako 60 kilometrov po suchu dostala názov Guľový blesk. Ako uviedol kapitán Miloš Lukáč z prepravnej spoločnosti Lumix trade, najkritickejší úsek bude pri Cejkove. "Tam je taká križovatka, že musíme cúvať päť kilometrov," povedal pre novinárov. Loď podľa neho stála dva mesiace v prístave Viničky na Bodrogu, kým sa podarilo získať povolenia na prepravu lode po určených cestách a mostoch. Problémom je hmotnosť a nadrozmerný náklad. Loď má podľa Lukáča dĺžku 37 metrov, šírku päť metrov a výšku taktiež päť metrov, jej kapacita je 164 osôb. "Váha je 90 ton komplet aj s podvozkom," dodal.



Vyžiadalo si to podľa neho aj niektoré úpravy na trase, s rozšírením alebo zhutnením cesty, niektoré stromy budú orezané počas jazdy. Na prepravu tohto kolosu po cestách bude dohliadať polícia, motoristi by mali počítať s pomalým presunom. Podvozok má 16 náprav, loď budú prevážať dva špeciálne kamióny. Nakladanie plavidla v riečnom prístave Ladmovce realizovali žeriavom.



Loď Labe v máji vyplávala z Prahy a putovala cez krajiny ako Nemecko, Rakúsko, Chorvátsko, Srbsko, Maďarsko a Slovensko až do Stredy nad Bodrogom. Prepravu zabezpečuje spoločnosť, ktorá ju v roku 2019 realizovala aj pre výletnú loď Bohemia na Domašu.