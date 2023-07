Výletný vlak Erdődy odštartoval prázdniny v Trnavskom kraji

Trnava 3. júla (TASR) – Prvý zo série výletných vlakov Erdődy, ktoré na letné prázdniny vypravila Krajská organizácia cestovného ruchu (KOCR) Trnavský kraj, otvoril letnú turistickú sezónu v Trnavskom kraji v sobotu 1. júla. TASR o tom informoval Martin Palkovič z KOCR Trnavský kraj.



Výletné vlaky bude krajská organizácia vypravovať pre turistov každú sobotu až do 2. septembra. "Výletné vlaky zahŕňajú cestovanie, hravé vzdelávanie, umenie v podobe divadla a po novom i v podobe filmu. Už tretiu sezónu spoločne pozývame na zmysluplné trávenie voľného času a spoznávanie najznámejších i menej známych miest. V tomto unikátnom type atrakcie vidím veľký potenciál na podporu cestovného ruchu a celého regiónu," uviedol predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič.



Súčasťou programu bola návšteva Hlohovského zámku, Empírového divadla, Vlastivedného múzea i Hvezdárne a planetária M. R. Štefánika v Hlohovci. "V uplynulých dvoch sezónach odviezli vlaky viac ako 2400 turistov. Po Holíči a Galante predstavujeme prostredníctvom šľachtických rodov ďalšiu turisticky atraktívnu destináciu v Trnavskom kraji. Z pohľadu cestovného ruchu toho Hlohovec veľa ponúka," doplnila riaditeľka KOCR Trnavský kraj Agáta Mikulová.



Trasa výletného vlaku Erdődy s motorovým rušňom Hektor vedie z Trenčína cez Nové Mesto nad Váhom, Piešťany a Leopoldov do Hlohovca. Vypravený bude 15. a 22. júla a 5. a 26. augusta. V ďalších termínoch 8. a 29. júla, 12. augusta, 2. septembra odvezie výletný vlak Štefánik turistov z Bratislavy cez Pezinok, Trnavu a Smolenice do Brezovej pod Bradlom. Na oboch vlakoch je pre návštevníkov pripravený celodenný program.