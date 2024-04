VYLIEZLI NA ODSTAVENÝ VLAK: Neplnoleté osoby zasiahol elektrický prúd

Bratislava 27. apríla (TASR) - Dve neplnoleté osoby zasiahol v piatok (26. 4.) na železničnej stanici v Malackách elektrický prúd. Stalo sa tak po tom, čo vyliezli na odstavený vlak. Obe so zraneniami previezli do nemocnice. Informovala o tom bratislavská krajská polícia. V tejto súvislosti začala trestné stíhanie vo veci ublíženia na zdraví.



"Podľa doposiaľ zistených informácií maloletý a mladistvý po tom, čo vyliezli na strechu tam odstaveného nákladného vozňa, boli zasiahnutí elektrickým prúdom z trolejového vedenia. Obe zranené osoby boli prevezené do jednej z bratislavských nemocníc," priblížili policajti na sociálnej sieti.



K osobám políciu vyslali v piatok krátko po 19.00 h. Zranení sa nachádzali v blízkosti odstaveného vozňa. "Poverený príslušník v tejto súvislosti začal trestné stíhanie vo veci trestného činu ublíženia na zdraví," dodala polícia.