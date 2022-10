Výluka električiek na rýchlodráhe v Košiciach potrvá do 30. októbra

Košice 19. októbra (TASR) – Pravidelná servisná výluka električkovej dopravy na rýchlodráhe v Košiciach sa začne od štvrtka (20. 10.) a potrvá do 30. októbra. "Vylúčené traťové úseky sú kruhový objazd Moldavská – OC Optima – Vstupný areál USS," informovala hovorkyňa Dopravného podniku mesta Košice (DPMK) Vladimíra Bujňáková.



Výluka bude prebiehať vo štvrtok, v piatok (21. 10.) a v dňoch 24. až 28. októbra v čase od 8.00 do 13.00 h, v soboty (22.10. a 29. 10.) od 8.00 do 24.00 h a v nedele (23.10. a 30. 10.) od 0.00 do 17.00 h.



"Spoje náhradnej autobusovej dopravy budú zastavovať na električkových, respektíve najbližších autobusových zastávkach," uviedla hovorkyňa.