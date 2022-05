Výluka na trati Šurany - Levice zasiahne rýchliky aj osobné vlaky

Šurany/Levice 27. mája (TASR) - Na železničnej trati Šurany - Levice sa 1. júna začne nepretržitá výluka, ktorá potrvá až do 18. októbra. Podľa Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) si vyžiada rozsiahle zmeny vo vedení vlakov diaľkovej aj regionálnej dopravy a zavedení samostatnej náhradnej autobusovej dopravy.



Výluku na trati Šurany – Levice si vynútila komplexná rekonštrukcia železničného zvršku, vďaka ktorej sa má dosiahnuť plynulá a bezpečná prevádzka. "Realizáciou stavby odstránime poruchy na infraštruktúre, ktoré vznikajú z dôvodu nestability svahu. Opravíme viac ako štyri kilometre koľajového zvršku. Okrem toho sa vymení takmer 800 metrov kompletne zosunutých úsekov, ktoré v niektorých miestach dosahujú až desať metrov do výšky," uviedla hovorkyňa Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) Ria Feik Achbergerová.



Rekonštrukcia sa má týkať aj premostenia rieky Žitava. Podložie mosta a takzvané nadvýšenie násypu v upravovaných úsekoch nevyhovuje súčasným podmienkam a dochádza k jeho deformácii. "Rekonštrukciou odstránime neslávne tzv. POTR-e, teda prechodné obmedzenie traťovej rýchlosti," vysvetlila Feik Achbergerová.



Aktuálne sa na plánovanom rekonštruovanom úseku trate, ktorý má 7,8 kilometra v úseku Úľany nad Žitavou – Hul a úseku Beša - Horný Pial, jazdí dlhodobo obmedzenou traťovou rýchlosťou maximálne do 50 kilometrov za hodinu. "Ukončením rekonštrukcie trate Šurany – Levice nastane vítaná zmena v podobe skvalitnenia infraštruktúry na tomto úseku, ktorá pomôže k plynulejšej vlakovej doprave na južnej trase," skonštatovala hovorkyňa ŽSR.