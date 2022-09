Výluka rakúskych železníc sa dotkne aj železničnej stanice Petržalka

Bratislava 27. septembra (TASR) - Správca železničnej infraštruktúry v Rakúsku bude od 1. októbra do 27. novembra 2022 realizovať rozsiahle rekonštrukčné práce. Tie budú mať za následok výrazné obmedzenia vlakovej dopravy v úseku Bruck/Leitha (AT) – WienHbf. (AT).



Ako informoval Tomáš Kováč, hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK), v dôsledku výlukových prác budú vybrané vlaky na uvedenom úseku nahradené náhradnou autobusovou dopravou. Medzi nimi bude časť vlakov linky REX 6 (na Slovensku REX 77xx) z/do stanice Bratislava-Petržalka.



Dodal, že autobus z Bruck/Leitha smerom do Viedne odchádza po prestupe cestujúcich z kmeňového vlaku. Autobus z Viedne odchádza v skoršej časovej polohe tak, aby stihol odchod kmeňového vlaku zo stanice Bruck/Leitha smerom na stanicu Bratislava-Petržalka. V čase zvýšenej prepravnej špičky sú za vlaky REX vedené aj priame autobusy bez medzizastavenia. Ďalšie informácie možno nájsť podľa Kováča na webe ZSSK v časti Výluky.