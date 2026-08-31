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Výluka si vyžiada zmeny v doprave na bratislavskej železničnej stanici
Do stanice Bratislava-Nové Mesto bude počas výluky vedená aj časť rýchlikov Urpín (R 8XX) premávajúcich medzi Bratislavou a Banskou Bystricou, ktoré nie sú súčasťou IDS BK.
Autor TASR
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Bratislava 31. augusta (TASR) - Od 1. septembra do 12. decembra bude z dôvodu rekonštrukčných prác na železničnej infraštruktúre prebiehať výluka, ktorá sa dotkne bratislavskej hlavnej železničnej stanice. Počas obdobia rekonštrukcie ostane v prevádzke, časť vlakových liniek však bude z dôvodu výluky smerovať do stanice Bratislava-Nové Mesto. Informovala o tom Eva Vozárová, hovorkyňa Bratislavskej integrovanej dopravy (BID) - koordinátora Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji (IDS BK).
Vysvetlila, že výluka, v rámci ktorej budú obnovovať výhybky, sa najvýraznejšie dotkne vlakových liniek S50 a R55 spájajúcich Trnavu s Bratislavou. „Vlaky linky S50 budú počas výluky premávať len každú hodinu a budú začínať aj končiť v stanici Bratislava-Nové Mesto. Linka R55 premávať nebude, vlaky REX, ktorých súčasťou je linka R55, budú premávať len v úseku Trnava - Nitra,“ spresnila Vozárová.
Dodala, že vlaky S60 (Bratislava - Galanta) budú aj počas výluky obsluhovať hlavnú stanicu, premávať však budú každú hodinu namiesto polhodinového intervalu.
„Ako náhrada za zrušené vlaky budú rýchliky R50 mimoriadne zastavovať aj v staniciach Bratislava-Rača, Šenkvice a Cífer, zatiaľ čo regionálne expresy linky R60 budú navyše zastavovať v staniciach Ivanka pri Dunaji, Bernolákovo, Senec a Sládkovičovo,“ upozornila Vozárová.
Do stanice Bratislava-Nové Mesto bude počas výluky vedená aj časť rýchlikov Urpín (R 8XX) premávajúcich medzi Bratislavou a Banskou Bystricou, ktoré nie sú súčasťou IDS BK.
Vozárová takisto oznámila, že zo stanice Bratislava-Nové Mesto sa cestujúci môžu na hlavnú stanicu dostať nielen bratislavskou mestskou hromadnou dopravou, využiť môžu aj priame spojenie vlakmi S70 a R70 dopravcu Leo Express, kde sa v úseku Bratislava hlavná stanica - Bratislava-Nové Mesto počas výluky budú uznávať aj doklady Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK).
Cestovné doklady ZSSK, ktoré budú mať východiskovú alebo cieľovú stanicu v Bratislave, budú uznané aj na všetkých spojoch električkovej linky 4 premávajúcich v úseku Stn. Nové Mesto - Nám. Ľudovíta Štúra a v opačnom smere Šafárikovo nám. - Stn. Nové Mesto. Tieto spoje linky 4 budú na elektronických vozidlových tabuliach výrazne označené inverznými nápismi. Navyše, linka 4 bude v čase dopravnej špičky posilnená.
Hovorkyňa BID odporučila cestujúcim, aby si pred cestou overili aktuálny cestovný poriadok, cieľovú stanicu svojho spoja, možnosti prestupu a platnosť svojho cestovného dokladu.
Vysvetlila, že výluka, v rámci ktorej budú obnovovať výhybky, sa najvýraznejšie dotkne vlakových liniek S50 a R55 spájajúcich Trnavu s Bratislavou. „Vlaky linky S50 budú počas výluky premávať len každú hodinu a budú začínať aj končiť v stanici Bratislava-Nové Mesto. Linka R55 premávať nebude, vlaky REX, ktorých súčasťou je linka R55, budú premávať len v úseku Trnava - Nitra,“ spresnila Vozárová.
Dodala, že vlaky S60 (Bratislava - Galanta) budú aj počas výluky obsluhovať hlavnú stanicu, premávať však budú každú hodinu namiesto polhodinového intervalu.
„Ako náhrada za zrušené vlaky budú rýchliky R50 mimoriadne zastavovať aj v staniciach Bratislava-Rača, Šenkvice a Cífer, zatiaľ čo regionálne expresy linky R60 budú navyše zastavovať v staniciach Ivanka pri Dunaji, Bernolákovo, Senec a Sládkovičovo,“ upozornila Vozárová.
Do stanice Bratislava-Nové Mesto bude počas výluky vedená aj časť rýchlikov Urpín (R 8XX) premávajúcich medzi Bratislavou a Banskou Bystricou, ktoré nie sú súčasťou IDS BK.
Vozárová takisto oznámila, že zo stanice Bratislava-Nové Mesto sa cestujúci môžu na hlavnú stanicu dostať nielen bratislavskou mestskou hromadnou dopravou, využiť môžu aj priame spojenie vlakmi S70 a R70 dopravcu Leo Express, kde sa v úseku Bratislava hlavná stanica - Bratislava-Nové Mesto počas výluky budú uznávať aj doklady Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK).
Cestovné doklady ZSSK, ktoré budú mať východiskovú alebo cieľovú stanicu v Bratislave, budú uznané aj na všetkých spojoch električkovej linky 4 premávajúcich v úseku Stn. Nové Mesto - Nám. Ľudovíta Štúra a v opačnom smere Šafárikovo nám. - Stn. Nové Mesto. Tieto spoje linky 4 budú na elektronických vozidlových tabuliach výrazne označené inverznými nápismi. Navyše, linka 4 bude v čase dopravnej špičky posilnená.
Hovorkyňa BID odporučila cestujúcim, aby si pred cestou overili aktuálny cestovný poriadok, cieľovú stanicu svojho spoja, možnosti prestupu a platnosť svojho cestovného dokladu.