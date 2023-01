Výluky liniek MHD na Škultétyho ulici v Prešove sa skončili

Prešov 8. januára (TASR) - Od nedele v Prešove dochádza k úpravám linkového vedenia, obnovili aj premávku MHD po zrekonštruovanom moste na Škultétyho ulici. Informuje o tom mesto Prešov na svojej webovej stránke s tým, že po skončení zimných prázdnin budú všetky linky MHD počas pracovných dní opäť premávať podľa cestovného poriadku platného pre "Pracovný deň – školský".



Od nedele sa zmenili cestovné poriadky liniek 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 17, 22, 23, 27, 30, 32, 32A, 33, 35, 36, 38, 39, 42, 43, 46, N1 a N2. Napríklad linka 12 obojsmerne obsluhuje aj zastávku Vyšné Lúky. Radnica pripomína, že došlo aj k obnoveniu linky 38 na trase Sídlisko III – Clementisova – Obrancov mieru – Prešovská univerzita – Škultétyho – Železničná stanica – Sibírska a späť. "Linky 27 a 42 opäť obojsmerne obslúžia zastávku Čierny most. Linky 30 a 43 zastávku Čierny most vynechajú," uvádza s tým, že premávka linky 3 sa ruší a ruší sa tiež dočasná zastávka Čierny most na Partizánskej ulici.



Úprava premávky sa týka aj školských spojov. Ruší sa napríklad školský spoj N, ktorého náhradou je linka 12 premávajúca v 60-minútovom intervale. Naopak, zriaďuje sa zachádzka linky 23 k Základnej škole Československej armády o 14.06 h.



Bližšie informácie a cestovné poriadky sú zverejnené aj na webovej stránke Dopravného podniku mesta Prešov.