Výmena mostného záveru obmedzí dopravu na diaľnici D1 pri Sverepci
Autor TASR
Sverepec 19. septembra (TASR) - Výmena mostného záveru obmedzí dopravu na diaľnici D1 na moste nad parkoviskom motokrosového areálu pri Sverepci v okrese Považská Bystrica. Na čiastočnú uzáveru úseku sa musia vodiči pripraviť od soboty (20. 9.) od 7.00 h do 27. októbra do 18.00 h. TASR o tom v piatok informovala vedúca oddelenia komunikácie a prevencie Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne Ingrid Krajčíková.
„Sobota a nedeľa (21. 9.) sú vyhradené na prípravu a osadenie dočasného dopravného značenia, samotné práce začne zhotoviteľ realizovať v pondelok (22. 9.),“ uviedla Krajčíková.
Práce si podľa nej vyžiadajú čiastočnú uzáveru diaľnice, pre každý smer jazdy zostanú zachované dva jazdné pruhy, z toho jeden zúžený.
„S cieľom zaistenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky žiadame účastníkov cestnej premávky o rešpektovanie dočasného dopravného značenia a sledovanie situácie v cestnej premávke,“ dodala Krajčíková.
