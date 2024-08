Výmena tepelného zariadenia na Luhoch preruší dodávku teplej vody

Partizánske 16. augusta (TASR) - Technické služby mesta (TSM) Partizánske pristúpia k výmene tepelného zariadenia v kotolni na Ulici gen. Svobodu. Investícia v hodnote takmer 400.000 eur so sebou prinesie i odstávku teplej úžitkovej vody na sídlisku Luhy I, a to od 19. do 23. augusta. Informoval o tom primátor Jozef Božik.



Teplú vodu nebudú mať obyvatelia k dispozícii od 19. augusta od 5.00 h do 23. augusta do približne 18.00 h. V tomto čase TSM vykonajú výmenu zariadenia v kotolni.



"Výmena je rozdelená na etapy tak, aby bolo minimalizované obmedzenie konečných odberateľov. Od 19. do 23. augusta pôjde o prvú etapu. Tá predstavuje spustenie nového nízkoteplotného plynového kotla s tepelným výkonom 1600 kilowattov a jeho pripojenie na nové rozvody v tepelnom zdroji plynovej kotolne D," priblížil Božik.



TSM zároveň ku kotlu podľa neho pripoja aj kondenzačný výmenník spaliny, ktorý využíva latentné teplo spalín na predohrev vratnej vody pred jej vstupom do kotla. Hodnota investície predstavuje 397.000 eur.