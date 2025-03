Výmena verejného osvetlenia v Košiciach si vyžiada dopravné obmedzenia

Košice 11. marca (TASR) - Na uliciach Slobody a Ružínska v košickej mestskej časti (MČ) Západ začali v pondelok (10. 3.) s prácami súvisiacimi s výmenou pôvodných stožiarov verejného osvetlenia. Vyžiadajú si aj dopravné obmedzenia. Informuje o tom mesto Košice na sociálnej sieti.



Tento týždeň sa budú realizovať zemné práce a výkopy na nové stožiare na ulici Slobody, a to v úseku od križovatky s Toryskou po napojenie na Ružínsku ulicu. Betónovať základy, do ktorých následne osadia nové stožiare, by mali od stredy (12. 3.) do piatka (14. 3.).



V uvedených dňoch od 7.30 do 16.30 h bude v miestach prác zúžený pravý jazdný pruh v smere na Ružínsku. "Zároveň nebude možné využívať niektoré parkovacie miesta popri ceste. Konkrétny úsek bude označený dočasným dopravným značením zákaz zastavenia. Motoristov žiadame, aby na týchto miestach v uvedených časoch svoje vozidlá neparkovali," uvádza magistrát. V súvislosti s prácami a obmedzeniami žiada vodičov, ako aj chodcov o zvýšenú pozornosť, opatrnosť a rešpektovanie dočasného dopravného značenia.



Počas tohto týždňa sú naplánované zemné práce a výkopy pre nové stožiare aj na celej Ružínskej ulici. Tie však zatiaľ neprinesú dopravné obmedzenia. "Ukončenie všetkých prác je naplánované na koniec marca v závislosti od poveternostných podmienok," dodáva mesto.



Na nové stožiare majú byť osadné nové smart LED svietidlá, ktorými mesto v rôznych lokalitách postupne nahrádza pôvodné výbojkové svietidlá. Prispieť to má k zlepšeniu kvality osvetlenia, zlepšeniu viditeľnosti a zvýšeniu bezpečnosti vodičov aj chodcov.