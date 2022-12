Výmena výťahov vo FNsP v Žiline si vyžiada investíciu 115.000 eur

Žilina 13. decembra (TASR) - Výmena dvoch výťahov v očnom pavilóne Fakultnej nemocnice s poliklinikou (FNsP) v Žiline si vyžiada investíciu v celkovej výške 115.000 eur. Podľa hovorkyne nemocnice Lenky Zátekovej vysúťažili stavebné práce vrátane montáže vo verejnom obstarávaní a investíciu realizujú prostredníctvom finančnej podpory Ministerstva zdravotníctva SR a z vlastných zdrojov.



Doplnila, že v očnom pavilóne nahradia nové kabíny spolu s vybavením dva pôvodné takmer 30-ročné výťahy. "Všetky naše zdravotnícke oddelenia sú bezbariérovo dostupné pre zdravotne znevýhodnených pacientov, zamestnancov alebo návštevníkov. No je pre nás dôležité, aby bola táto dostupnosť tiež bezpečná a pohodlná. Som preto rád, že sa nám podarilo zabezpečiť obnovu ďalších dvoch lôžkových výťahov pre oddelenie oftalmológie, onkológie a otorinolaryngológie," priblížil riaditeľ FNsP Žilina Eduard Dorčík.



Nové výťahy budú podľa Zátekovej vybavené LED osvetlením, umožnia sledovať polohu a smer pohybu kabíny. "Samozrejmosťou sú symboly pre slabozrakých a nevidiacich so zvukovými funkcionalitami. Stavebné práce by mali byť ukončené na začiatku budúceho roka," uviedla.



"Ospravedlňujeme sa pacientom i personálu za obmedzenia, ktoré rekonštrukcia so sebou prináša. Výťahové kabíny však meníme postupne, jedno zariadenie je návštevníkom vždy plne k dispozícii," uzavrel riaditeľ žilinskej nemocnice.