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Vymenia ďalšie zvodidlá na D1 medzi Popradom a Spišským Štvrtkom
Dočasné dopravné značenie začnú diaľničiari osádzať už v pondelok (3. 8.).
Autor TASR
Poprad 31. júla (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) bude pokračovať vo výmene stredových oceľových zvodidiel za betónové na diaľnici D1 medzi Popradom a Spišským Štvrtkom. Práce sa tentoraz dotknú približne 700-metrového úseku pred Spišským Štvrtkom. Ako informovali z mediálnej komunikácie NDS, výmena zvodidiel začne v utorok (4. 8.) a v prípade priaznivého počasia by mala trvať necelý mesiac.
Dočasné dopravné značenie začnú diaľničiari osádzať už v pondelok (3. 8.). Obmedzenia sa budú týkať rýchlych jazdných pruhov v oboch smeroch, doprava bude vedená vo voľných pruhoch. „Apelujeme na motoristov, aby boli pri prejazde úsekom D1 medzi Popradom a Spišským Štvrtkom mimoriadne opatrní,“ uviedol podpredseda predstavenstva a prevádzkový riaditeľ NDS Rastislav Droppa.
Na predchádzajúcom, približne trojkilometrovom úseku diaľnice už diaľničiari stredové oceľové zvodidlá za betónové vymenili.
Dočasné dopravné značenie začnú diaľničiari osádzať už v pondelok (3. 8.). Obmedzenia sa budú týkať rýchlych jazdných pruhov v oboch smeroch, doprava bude vedená vo voľných pruhoch. „Apelujeme na motoristov, aby boli pri prejazde úsekom D1 medzi Popradom a Spišským Štvrtkom mimoriadne opatrní,“ uviedol podpredseda predstavenstva a prevádzkový riaditeľ NDS Rastislav Droppa.
Na predchádzajúcom, približne trojkilometrovom úseku diaľnice už diaľničiari stredové oceľové zvodidlá za betónové vymenili.