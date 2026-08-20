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Vymenia mostné závery nad privádzačom k D1 v križovatke Haniska
Počas nedele (23. 8.) diaľničiari rozmiestnia dočasné dopravné značenie a pripravia pracovisko.
Autor TASR
Prešov 20. augusta (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) začne tento víkend s výmenou mostných záverov na moste nad privádzačom na diaľnicu D1 v križovatke Haniska. Na moste sa nachádza starší typ mostných záverov a ich technický stav si už vyžaduje opravu. Súčasťou prác bude aj obnova vozovky na moste. Práce si vyžiadajú čiastočné obmedzenie dopravy na diaľničnom privádzači k diaľnici D1. TASR o tom informovali z mediálnej komunikácie NDS.
Počas nedele (23. 8.) diaľničiari rozmiestnia dočasné dopravné značenie a pripravia pracovisko. Od pondelka (24. 8.) nastúpi zhotoviteľ a začne realizovať stavebné práce, ktoré potrvajú približne mesiac. Realizovať sa budú postupne v dvoch etapách, vždy na jednej polovici mosta.
„Mostné závery patria medzi najviac namáhané časti mosta. Denne znášajú zaťaženie od dopravy a zároveň umožňujú pohyb mostnej konštrukcie pri zmenách teploty. Na tomto moste sa nachádza starší typ záverov a ich stav si už vyžaduje výmenu. Technologický postup je výrazne závislý od počasia, veríme, že bude priaznivé, aby sme práce dokončili čo najskôr,“ ozrejmil podpredseda predstavenstva a prevádzkový riaditeľ NDS Rastislav Droppa.
Práce si vyžiadajú aj čiastočné obmedzenie privádzača k D1 pred mostom, a to postupne v oboch smeroch. Doprava v smere na Petrovany bude počas oboch etáp vedená vo voľnom jazdnom pruhu popri pracovisku. V opačnom smere, z Petrovian na diaľnicu D1 smer Košice, budú vodiči presmerovaní po obchádzkovej trase cez kruhový objazd na cestu I/68 a odtiaľ na diaľnicu D1 smer Košice.
NDS prosí vodičov o zvýšenú pozornosť a rešpektovanie dočasného dopravného značenia.
Počas nedele (23. 8.) diaľničiari rozmiestnia dočasné dopravné značenie a pripravia pracovisko. Od pondelka (24. 8.) nastúpi zhotoviteľ a začne realizovať stavebné práce, ktoré potrvajú približne mesiac. Realizovať sa budú postupne v dvoch etapách, vždy na jednej polovici mosta.
„Mostné závery patria medzi najviac namáhané časti mosta. Denne znášajú zaťaženie od dopravy a zároveň umožňujú pohyb mostnej konštrukcie pri zmenách teploty. Na tomto moste sa nachádza starší typ záverov a ich stav si už vyžaduje výmenu. Technologický postup je výrazne závislý od počasia, veríme, že bude priaznivé, aby sme práce dokončili čo najskôr,“ ozrejmil podpredseda predstavenstva a prevádzkový riaditeľ NDS Rastislav Droppa.
Práce si vyžiadajú aj čiastočné obmedzenie privádzača k D1 pred mostom, a to postupne v oboch smeroch. Doprava v smere na Petrovany bude počas oboch etáp vedená vo voľnom jazdnom pruhu popri pracovisku. V opačnom smere, z Petrovian na diaľnicu D1 smer Košice, budú vodiči presmerovaní po obchádzkovej trase cez kruhový objazd na cestu I/68 a odtiaľ na diaľnicu D1 smer Košice.
NDS prosí vodičov o zvýšenú pozornosť a rešpektovanie dočasného dopravného značenia.