< sekcia Regióny
Výmenníkovú stanicu v Prievidzi plánuje mesto zbúrať
Budova sa nachádza v bezprostrednej blízkosti obytných domov na ulici Nad terasami a na Makovického ulici, čo by pri komerčnom predaji objektu podľa radnice predstavovalo riziko neželaného využitia.
Autor TASR
Prievidza 28. decembra (TASR) - Mesto Prievidza pokračuje v odstraňovaní nefunkčných, prebytočných a dlhodobo zanedbaných objektov, ktoré stratili svoj účel. Po vyrovnaní vlastníckych vzťahov má záujem zbúrať starú výmenníkovú stanicu na Makovického ulici, svoj účel má zmeniť i stanica na Urbárskej ulici. Informovala o tom hovorkyňa mesta Michaela Beňadiková.
Samospráva už zbúrala dve bývalé trafostanice na sídlisku Píly, rovnako asanovala aj bývalé dotláčacie stanice na sídlisku Kopanice. Viceprimátor Michal Dobiaš avizoval, že v tejto iniciatíve plánuje radnica pokračovať. „Prievidzské tepelné hospodárstvo (PTH), ktorého väčšinovým vlastníkom je mesto, vlastní výmenníkovú stanicu na Makovického ulici. V súčasnosti ide o funkčný technický objekt, no vzhľadom na plánovanú modernizáciu tepelných rozvodov bude do konca budúceho roka prebytočný,“ konkretizoval Dobiaš.
Budova sa nachádza v bezprostrednej blízkosti obytných domov na ulici Nad terasami a na Makovického ulici, čo by pri komerčnom predaji objektu podľa radnice predstavovalo riziko neželaného využitia či zvýšeného ruchu. „Mesto preto v rámci rokovania a následnom majetkovom vyrovnaní plánuje objekt odstrániť. Zvažujú sa dve hlavné alternatívy - rozšírenie možnosti parkovania v oblasti, kde je dlhodobo vysoký tlak na statickú dopravu, alebo zriadenie zelenej plochy a vytvorenie estetického, pokojného verejného priestoru,“ vysvetlil Dobiaš.
PTH vlastní aj obdobnú výmenníkovú stanicu na Urbárskej ulici v Necpaloch. „Aj v tomto prípade uvažujeme nad zmenou jej účelu. Cieľom je, aby žiadny prebytočný objekt nezostával nevyužitý či zanedbaný,“ doplnil Dobiaš.
Ambíciou samosprávy je ďalej pokračovať v odstraňovaní a revitalizovaní prebytočného majetku. „Predchádzajúce príklady ukázali, že týmto prístupom je možné vytvárať nové, funkčné, bezpečné a estetické priestory,“ skonštatovala Beňadiková.
Samospráva už zbúrala dve bývalé trafostanice na sídlisku Píly, rovnako asanovala aj bývalé dotláčacie stanice na sídlisku Kopanice. Viceprimátor Michal Dobiaš avizoval, že v tejto iniciatíve plánuje radnica pokračovať. „Prievidzské tepelné hospodárstvo (PTH), ktorého väčšinovým vlastníkom je mesto, vlastní výmenníkovú stanicu na Makovického ulici. V súčasnosti ide o funkčný technický objekt, no vzhľadom na plánovanú modernizáciu tepelných rozvodov bude do konca budúceho roka prebytočný,“ konkretizoval Dobiaš.
Budova sa nachádza v bezprostrednej blízkosti obytných domov na ulici Nad terasami a na Makovického ulici, čo by pri komerčnom predaji objektu podľa radnice predstavovalo riziko neželaného využitia či zvýšeného ruchu. „Mesto preto v rámci rokovania a následnom majetkovom vyrovnaní plánuje objekt odstrániť. Zvažujú sa dve hlavné alternatívy - rozšírenie možnosti parkovania v oblasti, kde je dlhodobo vysoký tlak na statickú dopravu, alebo zriadenie zelenej plochy a vytvorenie estetického, pokojného verejného priestoru,“ vysvetlil Dobiaš.
PTH vlastní aj obdobnú výmenníkovú stanicu na Urbárskej ulici v Necpaloch. „Aj v tomto prípade uvažujeme nad zmenou jej účelu. Cieľom je, aby žiadny prebytočný objekt nezostával nevyužitý či zanedbaný,“ doplnil Dobiaš.
Ambíciou samosprávy je ďalej pokračovať v odstraňovaní a revitalizovaní prebytočného majetku. „Predchádzajúce príklady ukázali, že týmto prístupom je možné vytvárať nové, funkčné, bezpečné a estetické priestory,“ skonštatovala Beňadiková.