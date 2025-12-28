Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 28. december 2025
< sekcia Regióny

Výmenníkovú stanicu v Prievidzi plánuje mesto zbúrať

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk

Budova sa nachádza v bezprostrednej blízkosti obytných domov na ulici Nad terasami a na Makovického ulici, čo by pri komerčnom predaji objektu podľa radnice predstavovalo riziko neželaného využitia.

Autor TASR
Prievidza 28. decembra (TASR) - Mesto Prievidza pokračuje v odstraňovaní nefunkčných, prebytočných a dlhodobo zanedbaných objektov, ktoré stratili svoj účel. Po vyrovnaní vlastníckych vzťahov má záujem zbúrať starú výmenníkovú stanicu na Makovického ulici, svoj účel má zmeniť i stanica na Urbárskej ulici. Informovala o tom hovorkyňa mesta Michaela Beňadiková.

Samospráva už zbúrala dve bývalé trafostanice na sídlisku Píly, rovnako asanovala aj bývalé dotláčacie stanice na sídlisku Kopanice. Viceprimátor Michal Dobiaš avizoval, že v tejto iniciatíve plánuje radnica pokračovať. „Prievidzské tepelné hospodárstvo (PTH), ktorého väčšinovým vlastníkom je mesto, vlastní výmenníkovú stanicu na Makovického ulici. V súčasnosti ide o funkčný technický objekt, no vzhľadom na plánovanú modernizáciu tepelných rozvodov bude do konca budúceho roka prebytočný,“ konkretizoval Dobiaš.

Budova sa nachádza v bezprostrednej blízkosti obytných domov na ulici Nad terasami a na Makovického ulici, čo by pri komerčnom predaji objektu podľa radnice predstavovalo riziko neželaného využitia či zvýšeného ruchu. „Mesto preto v rámci rokovania a následnom majetkovom vyrovnaní plánuje objekt odstrániť. Zvažujú sa dve hlavné alternatívy - rozšírenie možnosti parkovania v oblasti, kde je dlhodobo vysoký tlak na statickú dopravu, alebo zriadenie zelenej plochy a vytvorenie estetického, pokojného verejného priestoru,“ vysvetlil Dobiaš.

PTH vlastní aj obdobnú výmenníkovú stanicu na Urbárskej ulici v Necpaloch. „Aj v tomto prípade uvažujeme nad zmenou jej účelu. Cieľom je, aby žiadny prebytočný objekt nezostával nevyužitý či zanedbaný,“ doplnil Dobiaš.

Ambíciou samosprávy je ďalej pokračovať v odstraňovaní a revitalizovaní prebytočného majetku. „Predchádzajúce príklady ukázali, že týmto prístupom je možné vytvárať nové, funkčné, bezpečné a estetické priestory,“ skonštatovala Beňadiková.
.

Neprehliadnite

Na horách treba od piatka počítať so silnejším vetrom

SMUTNÁ BILANCIA: Ktoré slovenské osobnosti nás opustili v roku 2025?

PRIESKUM: Očakávajú Slováci na budúci rok koniec vojny na Ukrajine?

SCHUSTER: Želám rodinám, aby ich na Vianoce nerozdeľovala politika