Výmenou akcií v kúpeľoch chcú Dudince získať pozemky na ďalší rozvoj
Pre predaj akcií sa mesto rozhodlo najmä z toho dôvodu, že chcelo získať finančné prostriedky, ktoré by použilo na ďalší rozvoj mesta.
Autor TASR
Dudince 19. októbra (TASR) - Mesto Dudince plánuje výmenou akcií v spoločnosti Kúpele Dudince získať pozemky na svoj ďalší rozvoj. Kmeňové akcie sa mesto v uplynulom období pokúšalo predať prostredníctvom neúspešnej obchodnej verejnej súťaže (OVS). Primátor Dušan Strieborný pre TASR uviedol, že v súčasnosti rokuje o ich zámene.
„Ide o akcie mesta v obchodnej spoločnosti Kúpele Dudince. Mesto tam vlastní približne 3,3 percenta z celkového podielu spoločnosti, čo je v nominálnej hodnote približne 330.000 eur,“ priblížil Strieborný.
Pre predaj akcií sa mesto rozhodlo najmä z toho dôvodu, že chcelo získať finančné prostriedky, ktoré by použilo na ďalší rozvoj mesta. Konkrétne ako spoluúčasť v projektoch, ktoré aktuálne pripravuje. Taktiež preto, že mestu nikdy neboli vyplatené dividendy za tieto akcie.
OVS, ktorú ukončili v polovici septembra, však bola neúspešná, nakoľko žiadny uchádzač neprejavil o akcie záujem. „Ďalším krokom je, že rokujeme s vedením spoločnosti Kúpele Dudince, že tie akcie zameníme za pozemky, ktoré sú vo vlastníctve kúpeľov,“ poznamenal Strieborný.
Na mnohých týchto pozemkoch stoja podľa jeho slov mestské stavby. Ide napríklad o viacúčelový športový areál, prírodný amfiteáter či parkoviská, ktoré chce mesto v budúcom roku spoplatniť, keďže pripravuje nový parkovací systém.
Strieborný si nemyslí, že sa výmenou akcií narušia vzťahy medzi obomi stranami. „Ako minoritnému akcionárovi nám tie 3,3 percenta akcií síce dávajú právo zúčastňovať sa valných zhromaždení a nejakým spôsobom byť informovaný a podieľať sa na rozvoji aj kúpeľov, ale rozhodujúci je aj tak hlas majoritného vlastníka, takže tie možnosti neboli nejaké veľké,“ podotkol primátor.
