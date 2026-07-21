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Výmenu záverov na D1 pri Novom Meste nad Váhom dokončila NDS skôr
Prevádzkový riaditeľ NDS Rastislav Droppa vyzdvihol, že sa práce podarilo ukončiť skôr a NDS tak môže úsek motoristom vrátiť bez obmedzení desať dní pred plánovaným termínom.
Autor TASR
Nové Mesto nad Váhom 21. júla (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) zlepšila stav nadregionálne významného mosta na D1 pri Novom Meste nad Váhom. Prostredníctvom výmeny štyroch mostných záverov zvýšila nielen životnosť mosta, ale aj komfort motoristov pri prejazde. Most pri križovatke Nové Mesto nad Váhom je tak aktuálne motoristom k dispozícii bez obmedzení v oboch smeroch, práce stihli diaľničiari zrealizovať skôr, ako avizovali. TASR o tom v utorok informovali z mediálnej komunikácie NDS.
Prevádzkový riaditeľ NDS Rastislav Droppa vyzdvihol, že sa práce podarilo ukončiť skôr a NDS tak môže úsek motoristom vrátiť bez obmedzení desať dní pred plánovaným termínom. „Nové mostné závery zvýšia komfort jazdy a zároveň pomôžu udržať most v dobrom technickom stave bez potreby rozsiahlejších zásahov a obmedzení,“ uviedol Droppa.
Diaľničiari na moste vymenili celkovo štyri mostné závery v pravom aj ľavom jazdnom páse. Nové závery lepšie chránia mostnú konštrukciu pred prenikaním vody a nečistôt, zároveň prispejú k plynulejšej, tichšej a pohodlnejšej jazde. „Práce sa začali koncom mája a realizovali sa v štyroch etapách. Najskôr sa opravoval smer na Trenčín, následne smer na Bratislavu. Doprava bola počas jednotlivých etáp vedená v dvoch zúžených jazdných pruhoch popri pracovisku,“ dodala NDS.
Prevádzkový riaditeľ NDS Rastislav Droppa vyzdvihol, že sa práce podarilo ukončiť skôr a NDS tak môže úsek motoristom vrátiť bez obmedzení desať dní pred plánovaným termínom. „Nové mostné závery zvýšia komfort jazdy a zároveň pomôžu udržať most v dobrom technickom stave bez potreby rozsiahlejších zásahov a obmedzení,“ uviedol Droppa.
Diaľničiari na moste vymenili celkovo štyri mostné závery v pravom aj ľavom jazdnom páse. Nové závery lepšie chránia mostnú konštrukciu pred prenikaním vody a nečistôt, zároveň prispejú k plynulejšej, tichšej a pohodlnejšej jazde. „Práce sa začali koncom mája a realizovali sa v štyroch etapách. Najskôr sa opravoval smer na Trenčín, následne smer na Bratislavu. Doprava bola počas jednotlivých etáp vedená v dvoch zúžených jazdných pruhoch popri pracovisku,“ dodala NDS.