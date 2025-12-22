< sekcia Regióny
Výmera prírodnej rezervácie Katarínka sa má znížiť na 17,17 hektára
Toto nariadenie vlády má nadobudnúť účinnosť 1. februára 2026.
Autor TASR
Bratislava 22. decembra (TASR) - Výmera prírodnej rezervácie Katarínka sa má znížiť z 18 hektárov na 17,17 hektára. Súčasne má dôjsť k zníženiu z tretieho na druhý stupeň ochrany a na výmere 5,72 hektára k zníženiu na prvý stupeň ochrany. Zrušiť sa má ochranné pásmo, ktoré je prekryté s Chránenou krajinnou oblasťou Malé Karpaty. Vyplýva to z návrhu nariadenia vlády, ktorým sa vyhlasuje prírodná rezervácia Katarína. Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR návrh predložilo do medzirezortného pripomienkového konania. Ide podľa neho o lokality, u ktorých zmena podmienok ochrany neovplyvní stav predmetu ochrany prírodnej rezervácie.
„Návrhom nariadenia vlády dôjde k zmene hraníc v severnej časti prírodnej rezervácie, kde sa nachádzajú ruiny kostola a kláštora svätej Kataríny Alexandrijskej, táto lokalita bude z prírodnej rezervácie vylúčená,“ priblížil envirorezort.
Predmetom ochrany navrhovanej prírodnej rezervácie Katarína sú dva biotopy európskeho významu, a to lipovo-javorové sutinové lesy a teplomilné submediteránne dubové lesy, taktiež biotop národného významu dubovo-hrabové lesy karpatské. Ochrániť sa majú aj tri druhy rastlín modruška pošvatá, vstavač purpurový a prilbovka dlholistá, uviedlo MŽP.
Prírodná rezervácia Katarína je podľa neho chráneným územím od roku 1984. Pôvodne bola vyhlásená ako chránené nálezisko úpravou Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky. Od roku 1995 je prírodnou rezerváciou a v roku 2004 v nej bol vyhláškou Krajského úradu životného prostredia v Trnave určený štvrtý stupeň ochrany.
