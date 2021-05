Vranov nad Topľou 20. mája (TASR) – Výnimočnú babičku roka 2021 hľadá Hornozemplínske osvetové stredisko (HZOS) v druhom ročníku súťaže Babička Vranovského okresu. Príbuzní, ale i starostovia obcí môžu svoje nominácie do súťaže posielať do 30. júna.



"Ak máte pocit, že vaša babka je jedinečná, v niečom 'naj', a chcete, aby sa o nej dozvedeli aj ostatní, neváhajte a zapojte ju do okresnej súťaže Babička Vranovského okresu," informuje HZOS na sociálnej sieti.



Ako vyplýva z propozícií zverejnených na oficiálnom webovom sídle kultúrneho zariadenia, nominantka musí byť členkou Jednoty dôchodcov Slovenska vo veku nad 62 rokov. Pre prihlásenie babičky do súťaže je okrem prihlášky potrebné do 21. augusta doručiť do HZOS video, v ktorom prihlasujúci predstaví, čo je na nominantke výnimočné a prečo sa ju rozhodol do súťaže prihlásiť. Doplniť treba informácie o babičkinom bydlisku. Súčasťou videa má tiež byť prezentácia zručností nominantky, či už ide o spev, recitáciu, tanec, ručné práce či iné záľuby a takisto odporúčanie, prečo by mala porota vybrať za babičku okresu práve túto nominantku. Podmienkou je tiež zobrazenie babičky v spoločenskom oblečení alebo kroji typickom pre daný región.



"Samotná súťaž prebehne bez účasti prihlásených. Členovia poroty si pozrú prihlásené videá v mesiaci august - september 2021 a udelia titul Miss Babička Vranovského okresu," dopĺňajú propozície s tým, že titul Miss Sympatická babička bude udelený na základe internetového hlasovania. Víťazná babička bude Vranovský okres reprezentovať na krajskej súťaži v Starej Ľubovni v septembri.