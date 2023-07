Výnimočný ročník The Legits Blast

Banská Bystrica 24. júla (OTS) - Už v týchto dňoch postupne zaplavujú ulice Banskej Bystrice tanečníci z rôznych kútov sveta. Posledný júlový víkend patrí už spravidla medzinárodnému festivalu The Legits Blast, ktorého organizátori sľubujú návštevníkom pestrý program. Okrem tanečných battlov nebudú chýbať ani sprievodné aktivity, či obľúbené koncerty a párty so svetovými DJ-mi.Prvých návštevníkov festivalu privítajú organizátori na kempe Youth is the Future už v pondelok. Na tanečníkov i umelcov však čaká aj v tomto roku toho oveľa viac. "Divákov opäť potešíme štvrtkovým programom na Námestí SNP. Sme presvedčení, že ako každý rok zaplavia bystrické námestie stovky tanečníkov a svojimi kreáciami vtiahnu okoloidúcu verejnosť do elektrizujúcej atmosféry,“ hovorí Miro “MK” Križan, usporiadateľ medzinárodného podujatia, ktoré sa v Banskej Bystrici uskutoční už po 14.-ty raz. Tohtoročnou novinkou festivalu je kategória 1vs1 Power Move, v ktorej tanečníci predvedú svoje akrobatické kúsky práve vo štvrtkovom programe.Zdroj foto: The Legits Blast/@lorincvladimirHip-hopové podujatie odštartuje svoj hlavný program súťažou Outbreak Europe, v rámci ktorej sa predstavia na parkete v Ministry of Fun stovky žien, mužov, ale i detí z celého sveta. Výber tých najlepších výkonov bude aj tento rok na pleciach elitnej poroty, ktorej súčasťou sú aj tanečníci z Red Bull BC One All Stars.Tento rok je pre organizátorov výnimočný. "Oslavujeme okrúhle desiate výročie značky The Legits, vďaka ktorej poznajú toto tanečné podujatie po celom svete. To ale nie je všetko, pretože pred 20 rokmi vo svete vznikla hlavná breakingová súťaž Outbreak, a to si tiež zaslúži určitú poctu. Posledné okrúhliny - 50 rokov hip-hopovej kultúry oslávime spolu so všetkými priaznivcami,” dodáva organizátor.Niet pochýb o tom, že The Legits Blast prinesie opäť tú najvyššiu kvalitu. Viaceré tímy budú bojovať o popredné umiestnenia a prestíž v súťaži Outbreak Europe. Breaking je v posledných rokoch na vzostupe, a to najmä vďaka zaradeniu tejto disciplíny medzi olympijské športy. Umiestnenie jednotlivých uchádzačov v tohtoročnej súťaži je preto pre mnohých kľúčové. K ukážkovým výkonom budú tanečníkov povzbudzovať aj hudobné podklady od dídžejov zo Slovenska, Česka, USA, Holandska či Portugalska.Zdroj foto: The Legits Blast©-lkotphotoZaujímavým komponentom festivalu budú zaručene aj koncerty, ktoré sa uskutočnia na vonkajšom Garage stage-i. Návštevníkom z viac ako 80 krajín sveta sa postupne predstavia domáci i zahraniční umelci. "Sme veľmi radi, že aj tento rok môžeme ľuďom predstaviť pestrú škálu interpretov i žánrov. Po minulom roku, kedy sme pri mikrofóne dali priestor aj záujemcom z "davu,“ sa dostanú k slovu mužské i ženské zoskupenia z Argentíny, Brazílie, či Poľska,“ informuje usporiadateľ festivalu.Náročnejších poslucháčov určite potešia aj funkové rytmy slovenského zoskupenia bratov Hodekovcov, ktorí sa predstavia ako kapela Funkalicious Pocket Crew. Vyvrcholením koncertného programu bude vystúpenie headlinera z Ameriky. "Tento rok sme sa so selekciou hlavnej hviezdy rozhodli vrátiť do roku 2017. Na pražskej edícii festivalu sme vtedy spolupracovali s raperom Jeru The Damaja, ktorý priviedol koncertný dav priam do varu. Už teraz sa tešíme na jeho vystúpenie na festivale The Legits Blast 2023 v Banskej Bystrici,“ dodáva zdroj.Zdroj foto: The Legits Blast©Slavo-SamuelcikLístky na koncerty, rovnako ako na festival sú stále v predaji. Viac informácií nájdete na www.tlb.skFestival The Legits Blast podporujú Vyšehradský fond, Banskobystrický samosprávny kraj, Europa SC, spoločnosť Kia Sales Slovakia a Motor-Car Banská Bystrica.