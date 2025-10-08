< sekcia Regióny
VÝNIMOČNÝ ZÁKROK: Pacientovi zaviedli náhradu čeľustného kĺbu na mieru
Pri prvom zákroku v UNLP bol prítomný aj uznávaný maxilofaciálny chirurg Vladimír Machoň zo Všeobecnej fakultnej nemocnice v Prahe, ktorý zabezpečil odborný dohľad nad priebehom operácie.
Autor TASR
Košice 8. októbra (TASR) - Úspešnú operáciu s totálnou náhradou čeľustného kĺbu realizovali na Klinike stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura Košice (UNLP). Výnimočnosť zákroku spočíva v tom, že implantát je vyrobený na mieru konkrétnemu pacientovi. Informovala o tom hovorkyňa UNLP Ladislava Šustová.
UNLP sa tak podľa nej zaradila medzi špičkové pracoviská, ktoré tento výkon poskytujú a svojím pacientom ponúka liečbu na úrovni najvyspelejších európskych krajín. „Ide o významný krok v modernej chirurgii čeľustného kĺbu. Takzvaná personalizovaná endoprotéza čeľustného kĺbu bola posledná z portfólia operácií, ktoré sa v tomto odbore v kĺbe dajú robiť. Dnes môžeme povedať, že na našom pracovisku realizujeme všetky druhy operácií v čeľustnom kĺbe,“ uviedol prednosta kliniky stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie Peter Kizek.
Ako priblížila nemocnica, temporomandibulárny kĺb sa nachádza na tvári človeka a napriek tomu, že je malý, patrí medzi najzaťažovanejšie kĺby v tele. Denne vykoná približne 3000 pohybov a používame ho pri rozprávaní, žuvaní či dokonca dýchaní. Najčastejším dôvodom potreby náhrady kĺbu sú degeneratívne zmeny - predčasné opotrebovanie chrupavky. Typickým prvým príznakom je praskanie v kĺbe, v ďalšom štádiu sa objavujú bolesti a napokon dochádza k obmedzeniu jeho funkcie a pacient nedokáže otvoriť ústa. „Čakať, kým bude kĺb úplne zničený, nemá zmysel. Optimálne je indikovať náhradu medzi druhým a tretím štádiom - keď už sú bolesti a začína obmedzenie funkcie,“ vysvetlil zástupca prednostu a operatér zákroku Branislav Borza.
Operácia prebieha v celkovej anestézii, trvá dve - tri hodiny a v niektorých prípadoch je potrebná aj náhrada časti sánky. Jazvy sú prakticky neviditeľné a vedú okolo tvárového nervu, ktorý operatér musí zachovať. Pri bežnom pohľade tak na pacientovi nie je vidno, že má umelý kĺb. Hospitalizácia trvá zvyčajne menej ako týždeň. Pacient začína rýchlo rehabilitovať, prijíma kašovitú a mäkkú stravu a postupne sa vracia k bežnému životu.
Na Slovensku sa tieto zákroky vykonávajú podľa Šustovej len na troch pracoviskách - v Bratislave, Martine a najnovšie aj v Košiciach. Pri prvom zákroku v UNLP bol prítomný aj uznávaný maxilofaciálny chirurg Vladimír Machoň zo Všeobecnej fakultnej nemocnice v Prahe, ktorý zabezpečil odborný dohľad nad priebehom operácie.
Prvou pacientkou v Košiciach bola 67-ročná žena, ktorá mala dlhodobo ťažkosti s čeľustným kĺbom. „Samotná operácia prebehla bez komplikácií. Očakávame, že sa pacientka po rekonvalescencii vráti do bežného života, ale už bez bolestí, ktoré ju dlhodobo obmedzovali,“ skonštatoval Borza.
