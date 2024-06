Vynovená a rozšírená Slanecká cesta v Košiciach už slúži motoristom

Košice 16. júna (TASR) - Motoristi môžu od nedele využívať rozšírenú Slaneckú cestu v košickej mestskej časti Nad jazerom v celkovej dĺžke takmer 2,3 kilometra. S rekonštrukciou cesty sa po predchádzajúcich prípravných prácach začalo na jar 2022. Okrem samotnej výstavby novej štvorprúdovej komunikácie a rekonštrukcie všetkých jej ôsmich križovatiek vzniklo aj desať moderných zastávok integrovanej mestskej a prímestskej hromadnej dopravy, nainštalovali sa informačné systémy pre cestujúcich aj pre vodičov. Popri komunikácii sa postavil aj nový cyklochodník. TASR o tom informoval hovorca mesta Košice Dušan Tokarčík.



Všetky stavebné práce sa podľa jeho slov uskutočnili za plnej premávky, pričom po ceste každý deň jazdí vyše 25.000 automobilov. "Slanecká cesta bude v najbližších mesiacoch až do jej právoplatnej kolaudácie fungovať v režime predčasného užívania tak, ako je to bežné pri diaľniciach. Vzhľadom na to, že pre kolaudáciu je potrebná omnoho rozsiahlejšia dokumentácia, vrátane geodetického zamerania, úkonov na katastrálnom úrade a dlhší časový rámec, pristúpi sa k nej neskôr," vysvetlil Tokarčík.



"Veľmi ma teší, že môžeme odovzdať do predčasného užívania modernú komunikáciu, ktorá výrazne pomôže nielen obyvateľom mestskej časti Nad jazerom, ale aj tamojším priemyselným prevádzkam, ako aj podnikateľom v obchodných centrách. Vďaka rozšírenej ceste, novému cyklochodníku a zmodernizovaným zastávkam MHD príde k výraznému zvýšeniu bezpečnosti všetkých účastníkov cestnej premávky. Ďalšími prínosmi novej Slaneckej cesty bude komfortná jazda, menej emisií a hluku a, samozrejme, aj úspora času a peňazí za pohonné hmoty pre motoristov," uviedol primátor Košíc Jaroslav Polaček.



Pre rozšírenie komunikácie sa muselo pristúpiť k výrubu 381 stromov. Namiesto nich sa podľa Tokarčíka v celkovo ôsmich košických lokalitách vysadilo dvojnásobok toho, čo sa vyrúbalo. Spolu išlo o 774 nových stromov.



Aktuálna cena celého diela vrátane cyklochodníka a zmodernizovaných zastávok MHD predstavuje 18,5 milióna eur s DPH, predpokladaná hodnota zákazky vo verejnom obstarávaní bola 16.753.228 eur bez DPH. Pôvodná vysúťažená cena sa musela podľa mesta zvýšiť pre práce navyše a indexáciu v zmysle metodického pokynu ministerstva dopravy. Z pohľadu eurofondov išlo o oprávnené výdavky, ktoré boli preplatené.



Mesto Košice na stavbu získalo aj nenávratný finančný príspevok z eurofondového Integrovaného regionálneho operačného programu. Vedúci oddelenia strategického rozvoja a zástupca riaditeľa magistrátu Richard Dlhý predpokladá, že z eurofondov bude preplatených 14 miliónov eur, čo predstavuje 95 percent z celkových deklarovaných oprávnených výdavkov do konca roka 2023, zvyšok pôjde z rozpočtu mesta. Spolufinancovanie mesta vrátane dodatočných nákladov na preložky inžinierskych sietí doteraz predstavovalo sumu 2,4 milióna eur.