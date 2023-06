Vynovenú pôrodnicu považskobystrickej nemocnice otvoria v septembri

Považská Bystrica 5. júna (TASR) - Zrekonštruovaná pôrodnica v Nemocnici s poliklinikou (NsP) v Považskej Bystrici by mala začať fungovať už v septembri. Informovala o tom hovorkyňa Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) Lenka Kukučková.



Predĺženie termínu dokončenia rekonštrukcie podľa nej spôsobili komplikácie so stavom stropnej dosky, ktoré musel riešiť statik. Momentálne je problém vyriešený, aktuálne sa pracuje na elektroinštalácii, vzduchotechnike, omietkach, podkladových vrstvách podláh a nových rozvodoch ústredného kúrenia.



Podľa predsedu TSK Jaroslava Bašku je posledný termín ukončenia stavebnej časti rekonštrukcie 13. júla. Do stavebnej časti TSK investuje viac ako dva milióny eur.



"Súčasťou rekonštrukcie je aj vybavenie novými technológiami, nábytkom, zdravotníckym vybavením či výpočtovou technikou v celkovej hodnote viac ako milión eur s DPH. Väčšina súťaží už prebehla, sú podpísané zmluvy a lehota dodania prístrojovej techniky je 90 dní," informoval Baška.



Podľa riaditeľa nemocnice Igora Steinera prevádzka pôrodnice aktuálne funguje bez výraznejšieho obmedzenia zdravotnej starostlivosti, pôrodné sály dočasne zriadili priamo na oddelení na mieste nadštandardných izieb pre mamičky s deťmi.



TSK bude podľa Bašku pokračovať v investíciách do považskobystrickej nemocnice. "Budeme zháňať ďalšie finančné prostriedky na komplexnú rekonštrukciu nemocnice aj z eurofondov či štátnych dotácií. Veľká projektová dokumentácia sa pripravuje na zníženie energetickej náročnosti nemocnice, kde sa počíta aj s obnoviteľnými zdrojmi," uzavrel Baška.