Vynovenú expozíciu ľudového rezbárstva v Babíne otvoria 21. augusta

Babín 3. augusta (TASR) – Vynovené expozičné priestory ľudového rezbárstva v oravskej obci Babín v okrese Námestovo otvoria v nedeľu 21. augusta. Nachádzajú sa v zrekonštruovaných vnútorných priestoroch bývalej školy. Za obec o tom TASR informoval Miroslav Žabenský s tým, že ide o výsledok cezhraničnej spolupráce Babína s Velkými Karlovicami na Morave.



"Tradícia rezbárstva v Babíne, to je najmä rod významných ľudových rezbárov Siváňovcov, ale tiež medzinárodné rezbárske plenéry a budovanie stálej expozície ľudového rezbárstva. So zbierkou viac ako 120 plastík od 41 slovenských, poľských a českých rezbárov je jedinečnou v rámci Slovenska," priblížil Žabenský.



Rekonštrukcia priestorov bývalej školy bola hlavnou aktivitou cezhraničného projektu. Výmenou okien, podláh, stien a dverí vznikli bezbariérové výstavné priestory. "Dobudovaním získala budova i miestnosti informačného centra, školiace, vzdelávacie priestory a sociálne zariadenia. Z projektu zakúpili aj vnútorné vybavenie vrátane výstavných systémov," povedal Žabenský.



Súčasťou otvorenia stálej expozície a revitalizovaných priestorov bude svätá omša, pietna spomienka pri hroboch rezbárov na miestnom cintoríne i vernisáž výstavy sakrálnej tvorby. Tá bude prezentovať témy apoštolov, siedmich hriechov a cností v zobrazení ľudových rezbárov.



Cieľom aktivít obce je podľa slov starostu Martina Matysa prezentovať rezbársku tradíciu a vytvoriť vhodné podmienky na jej pokračovanie a rozvoj. Ako zdôraznil, nové výstavné, informačné a edukačné priestory sú iba začiatkom. V pláne má komplexnú revitalizáciu budovy v pôvodnom secesnom štýle a jej prebudovanie na centrum ľudového rezbárstva s priestormi na tvorbu a ubytovanie rezbárov. Pribudnúť by v budúcnosti mala aj interaktívna expozícia obecného múzea.



Projekt slovensko-českej cezhraničnej spolupráce "Návraty k Siváňovcom" realizujú od novembra 2021. Sumou 34.000 eur ho spolufinancovali z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.