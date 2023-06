Vynovenú MŠ v B. Bystrici otvorili na deň detí, je v nej aj sauna

Banská Bystrica 1. júna (TASR) – Symbolicky na Medzinárodný deň detí otvorili v Banskej Bystrici zrekonštruovanú Materskú školu (MŠ) Šalgotarjánska na sídlisku Fončorda. Cieľom obnovy, ktorá sa začala vlani v apríli, bolo zníženie energetickej náročnosti budovy a rozšírenie kapacít. TASR o tom vo štvrtok informovala hovorkyňa primátora Dominika Adamovičová.



MŠ sa dočkala komplexnej rekonštrukcie zvnútra i zvonka po 50 rokoch. Jej kapacita sa od septembra navýši z pôvodných 126 na 138 miest. Samospráva na to získala granty v dvoch projektoch, Európsky hospodársky priestor v programe SK Klíma a Integrovaný regionálny operačný program, čím výrazne ušetrila peniaze v mestskom rozpočte. Celková suma obnovy je 1,3 milióna eur s DPH, spoluúčasť mesta je vo výške zhruba 290.000 eur.



V prvej etape sa stavebné práce zameriavali na zvýšenie odolnosti voči klimatickým zmenám a zlepšenie schopnosti reakcie na ne. Druhá etapa sa týkala zväčšenia tried, rozšírenia kapacít, ako aj vytvorenia nových šatní a spŕch. Súčasťou komplexnej rekonštrukcie bolo zateplenie budovy, výmena strechy či svietidiel. Škôlka sa dočkala novej kanalizácie, elektroinštalácie v celom rozsahu a nadštandardom je infrasauna. Areál školy doplnili o dve dažďové záhrady, prekrytie detských pieskovísk a zároveň tam vysadili stromy a ostatnú zeleň.



"Deti sa vrátili do priestorov, ktoré vyzerajú po roku na nepoznanie. Bolo to ťažké obdobie, pretože počas rekonštrukcie museli navštevovať náhradnú škôlku, čo bolo náročné. Každé dieťa v Banskej Bystrici má v MŠ svoje miesto, a z toho mám úprimnú radosť," konštatoval primátor Ján Nosko.



Samospráva investovala v posledných rokoch do obnovy škôlok takmer 10 miliónov eur, pričom väčšinu financií získala z eurofondov. Celkovo sa podarilo rozšíriť ich kapacitu o viac ako 300 miest.