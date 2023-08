Vynovenú pôrodnicu v považskobystrickej nemocnici otvoria v septembri

Považská Bystrica 3. augusta (TASR) - Zrekonštruovaná pôrodnica Nemocnice s poliklinikou (NsP) v Považskej Bystrici začne rodičkám slúžiť od septembra. Modernizáciou priestorov má dôjsť k zásadnému skvalitneniu zdravotnej starostlivosti. Informoval o tom riaditeľ nemocnice Igor Steiner.



"V minulosti tu prebiehali pôrody v pôvodných priestoroch z 50. rokov minulého storočia. Pôrodné boxy boli otvorené, nebola zabezpečená dostatočná intimita rodičiek, komplikáciou bola aj prítomnosť otcov pri pôrodoch. To všetko sa po rekonštrukcii diametrálne zmení. Priestory sú nové, hygienicky i organizačne inak uspôsobené. Starostlivosť o novorodenca bude na neporovnateľne vyššej úrovni," skonštatoval riaditeľ s tým, že vynovená pôrodnica zvládne aj prípadný rapídny nárast počtu pôrodov ročne.



Termín ukončenia modernizácie pôrodnice sa o niekoľko mesiacov posunul. Podľa zástupcu zhotoviteľa Juraja Kurtulíka bola dôvodom nedostatočná nosná konštrukcia pôvodných stropov.



"Na strope sú zavesené všetky technológie a média - vzduchotechnika, elektrina a všetky rozvody. Momentálne už máme ukončené všetky stavebné práce, na budúci týždeň budeme čistiť a upratovať, aby sme stavbu odovzdali v termíne," doplnil Kurtulík.



Podľa predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) Jaroslava Bašku po odhalení problémov so stropom sa v spolupráci s projektantom a zhotoviteľom našlo vyhovujúce riešenie. Celková investícia TSK na stavebnú časť bola 2,2 milióna eur. Aktuálne je už vysúťažená aj podstatná časť technologických zariadení, do ktorých TSK investoval z vlastného rozpočtu asi milión eur.



"Posledný termín na odovzdanie stavby je 31. august, podľa vyjadrenia zhotoviteľa to môže byť aj o niečo skôr. Som presvedčený, že v septembri vynovenú pôrodnicu slávnostne otvoríme," zdôraznil Baška.