Vynovený areál žilinskej ZŠ zlepší podmienky na športový rast mládeže

Žilina 28. augusta (TASR) – Poskytnúť podmienky pre športovanie detí, mládeže i verejnosti má zrekonštruované športovisko pri Základnej škole Martinská v Žiline. Zmodernizované objekty budú slúžiť pre športové aktivity zamerané na atletiku - behy, skok do diaľky, skok do výšky, vrh guľou, ale aj junior futbal.



Ako informoval hovorca Žiliny Vladimír Miškovčík, s prácami sa začalo v apríli tohto roku, celkové náklady na rekonštrukciu predstavujú sumu viac ako 250.000 eur. Obnovou prešli viaceré športové prvky, ktoré spĺňajú súčasné parametre športovísk, ako aj požiadavky na bezpečnosť a bezbariérovosť.



"Obnovením športového vybavenia a plôch pre rôzne druhy športov sa skvalitnili podmienky pre tréningové aktivity a zlepšovanie výsledkov. Zároveň sme vytvorili vhodné zázemie pre dlhodobý a udržateľný rozvoj športu pre všetky vekové kategórie," skonštatoval primátor Žiliny Peter Fiabáne.



Športový areál odovzdajú do užívania v piatok 3. septembra. Pri tejto príležitosti sa uskutoční aj štvrtý ročník podujatia Community Run Žilina, ktorý organizuje Atletická akadémia Žilina.