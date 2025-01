Výpadok katastra môže v Košiciach paralyzovať viaceré úseky

Košice 10. januára (TASR) - Obmedzenie vybraných služieb pre občanov, ktoré sú prepojené cez kataster, potvrdilo aj mesto Košice. "V mnohých prípadoch si dokážeme ešte pomôcť staršími dátami, avšak pri dlhodobom výpadku by mohla byť paralyzovaná rozhodovacia činnosť mesta na viacerých úsekoch," uviedol košický magistrát. Jeho vyjadrenie poskytla Únia miest Slovenska (ÚMS).



Viaceré referáty a oddelenia majú problémy predovšetkým s aktuálnym výpisom listov vlastníctva a s overovaním si vlastníctva nehnuteľnosti. Informoval o tom hovorca mesta Košice Dušan Tokarčík.



Výpadok systému má podľa magistrátu mimoriadny dôsledok na rozhodovaciu činnosť stavebného a špeciálneho stavebného úradu, ktorého pracovníci si musia overovať a následne zakladať do spisov vytlačené aktuálne listy vlastníctva a kópie katastrálnej mapy. Týka sa to napríklad stavebných povolení či kolaudačných rozhodnutí.



"Všetky začaté konania do konca roka 2024 vieme vybaviť. S novými správnymi konaniami je však aktuálne problém, keďže sa nevieme dostať do systému OverSi a vytiahnuť z neho aktuálne dáta pre právne účely, teda listy vlastníctva a kópie katastrálnej mapy," uviedla vedúca stavebného úradu Iveta Kramárová. Rovnaký problém má pri vydávaní záväzných stanovísk aj Útvar hlavného architekta mesta Košice.



Problém s identifikovaním vlastníkov nehnuteľností má aj oddelenie školstva pri plánovaní projektov a príprave podkladov do mestského zastupiteľstva. Referát nakladania s majetkom na internetovom portáli katastra nedokáže overiť viaceré informácie potrebné pri nakladaní s majetkom mesta. Obmedzená je aj činnosť referátu parkovania a údržby ciest pri vydávaní nových či obnove starých parkovacích oprávnení - bonusových kariet a rezidentných kariet.



"Referát daní a poplatkov riadne preberá daňové priznania za rok 2024. V prípade, ak niekto nemá výpis z katastra nehnuteľností, je možné ho nahradiť povolením vkladu katastra nehnuteľností alebo doložením kúpno-predajnej zmluvy," uviedol magistrát.



Verejnosť sa podľa mesta aktuálne nemôže dostať ani k viacerým službám na miestnych úradoch mestských častí. Ide o nahlásenie či odhlásenie trvalého pobytu, zmenu alebo určenie súpisných čísel alebo riešenie podnetov, ktoré sa týkajú občianskeho spolunažívania.



Následky kybernetického útoku na informačný systém Úradu geodézie, kartografie a katastra (ÚGKK) SR sú podľa ÚMS mimoriadne vážne, paralyzujú mestá v ich každodennej agende a obmedzujú obyvateľov miest aj podnikateľov. Nefunkčný informačný systém, nedostupnosť potrebných dát a nemožnosť úkonov ovplyvňuje všetky oblasti fungovania v mestách. ÚMS preto žiada vládu o urýchlené riešenie problému s katastrom.



Ministerstvo vnútra SR aj ÚGKK SR potvrdili, že informačný systém úradu, ktorý využívajú katastrálne odbory okresných úradov, zasiahol rozsiahly kybernetický útok zo zahraničia. Dodávateľ informačných systémov pre úrad ho identifikoval v nedeľu (5. 1.) ráno. Predstavitelia vlády po piatkovom mimoriadnom zasadnutí Bezpečnostnej rady SR deklarovali, že všetky dáta sú starostlivo zálohované a riziko zmien a podvodných prepisov vlastníckych údajov nehrozí. Útok, ktorý znefunkčnil systém, bol mierený na infraštruktúru.