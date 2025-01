Výpadok katastra sa dotkol momentálne najmä fungovania PAAS

Bratislava 9. januára (TASR) - Výpadok katastra sa v podmienkach hlavného mesta v súčasnosti najviac dotkol fungovania bratislavského parkovacieho systému PAAS. Jeho registračný systém je totiž napojený na štátne registre vrátane katastra. Nie je síce možné automatické vydávanie nových parkovacích kariet či predlžovanie ich platnosti, ich samotné vydávanie či predlžovanie však pozastavené nie je. Pre TASR to uviedol hovorca Bratislavy Peter Bubla.



"Hoci výpadok štátneho katastra nehnuteľností stále trvá, vydávanie a predlžovanie parkovacích kariet sa nezastavilo a naďalej funguje," skonštatoval Bubla s tým, že údaje sú overované na zákazníckej podpore PAAS. Týka sa to vydávania nových rezidentských, návštevníckych a abonentských parkovacích kariet PAAS i predĺženia tých, ktorým vypršala platnosť.



Vydanie kariet sa tak môže podľa hovorcu o niečo predĺžiť, magistrát však deklaruje, že robí všetko pre to, aby bolo schvaľovanie čo najrýchlejšie. Parkovacie karty však zároveň odporúča začať vybavovať o niečo skôr. "V prípade, že držiteľovi karty končí platnosť parkovacej karty alebo potrebuje vydať novú kartu, prosíme, aby o ňu požiadal v predstihu, pár dní pred požadovaným začiatkom platnosti karty," odkázal Bubla.



Ministerstvo vnútra SR aj Úrad geodézie, kartografie a katastra SR v stredu (8. 1.) potvrdili, že informačný systém úradu, ktorý využívajú katastrálne odbory okresných úradov, zasiahol rozsiahly kybernetický útok zo zahraničia. Pracoviská katastrálnych odborov sú preto preventívne dočasne zatvorené. Predseda ÚGKK SR Juraj Celler vo štvrtok na tlačovej konferencii vyhlásil, že k zásahom do databázy katastra nedochádza, nemenia sa vlastníci ani vlastnícke vzťahy.