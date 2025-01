Výpadok katastra spôsobil v Bratislave veľké komplikácie pri agendách

Bratislava 10. januára (TASR) - Plošný výpadok informačného systému Úradu geodézie, kartografie a katastra (ÚGKK) SR spôsobil bratislavským mestským častiam (MČ) výrazné komplikácie pri niektorých agendách. Do veľkej miery paralyzoval vybavovanie agendy stavebného úradu, majetkových vzťahov či územného plánu a rozvoja. Služby, ktoré sú závislé od používania údajov z katastra, sú v obmedzenom režime. Uviedli to pre TASR.



"Aktuálne sú pre hekerský útok na kataster obmedzené niektoré služby, ktoré by mali poskytovať aj samosprávy. V prípade, že by mal byť problém dlhodobý, tak aj problémy budú oveľa rozsiahlejšie," skonštatoval starosta Ružinova Martin Chren.



Stavebné úrady nevedia bez údajov z katastra zistiť vlastníka stavby alebo pozemku, ich parcelné čísla či ťarchy (napríklad vecné bremená), nevedia teda vydávať rozhodnutia a vykonávať mnoho procesných úkonov. Výsledkom sú oneskorenia v konaniach a predĺženie lehôt. Predmetné parcely pozemkov nemôžu overovať napríklad ani referáty či oddelenia životných prostredí. Problém nastáva aj pri agende súpisných čísel, odborní zamestnanci môžu aktuálne poskytovať iba orientačné konzultácie. Výpadok znemožňuje takisto overenie údajov potrebných pre zmluvnú agendu týkajúcu sa majetku mestskej časti a majetku hlavného mesta v správe mestskej časti.



Výpadok sa podpísal aj pod niektoré ďalšie poskytované služby, problémy evidujú napríklad matriky. "Najväčší problém eviduje matrika, ktorá nedokáže prihlasovať obyvateľov na trvalý či prechodný pobyt. Ani zrušiť pobyt tým, ktorí nemajú list vlastníctva alebo povolenie na zápis do katastra," poznamenala hovorkyňa Petržalky Mária Halašková.



Ak sa občania chcú prihlásiť na trvalý alebo prechodný pobyt, prípadne robiť zmeny v evidencii pobytov či urýchliť vybavovanie na stavebnom úrade, je potrebné doniesť so sebou originál listu vlastníctva, prípadne katastrálnej mapy. Týka sa to aj parkovacích kariet. "Ak si občania nie sú istí, či danú požiadavku vedia v súčasnosti vybaviť, môžu kontaktovať príslušné oddelenie, kde im poradia," doplnila Martina Goffová z referátu komunikácie novomestského miestneho úradu.



Mestské časti prosia obyvateľov o trpezlivosť. Návštevu miestnych úradov odporúčajú v týchto dňoch obmedziť alebo si overiť vybavenie vopred telefonicky či elektronicky. "V rámci našich možností sa snažíme každý problém individuálne riešiť a zabezpečiť čo najefektívnejšie fungovanie aj napriek takému dlhotrvajúcemu plošnému výpadku," ubezpečila hovorkyňa staromestského starostu Veronika Gubková.



Samosprávy veria, že sa problém podarí čo najskôr vyriešiť. "Očakávam, že štátne organizácie vyvodia osobnú aj trestnoprávnu zodpovednosť za toto zlyhanie," odkázal starosta Rače Michal Drotován na sociálnej sieti.



Ministerstvo vnútra SR aj ÚGKK SR v stredu (8. 1.) potvrdili, že informačný systém úradu, ktorý využívajú katastrálne odbory okresných úradov, zasiahol rozsiahly kybernetický útok zo zahraničia, dodávateľ informačných systémov pre úrad ho identifikoval už v nedeľu (5. 1.) ráno. Pracoviská katastrálnych odborov sú preto preventívne dočasne zatvorené. Predseda ÚGKK Juraj Celler vo štvrtok (9. 1.) na tlačovej konferencii vyhlásil, že k zásahom do databázy katastra nedochádza, nemenia sa vlastníci ani vlastnícke vzťahy. Incident vyšetrujú všetky bezpečnostné zložky.