Výpadok na tržbách bratislavskej zoo dosiahol 500.000 eur

Bratislava 20. mája (TASR) - Výpadok na tržbách pre zoologickú záhradu v Bratislave, ktorá je od 21. marca zatvorená v rámci celonárodných opatrení v súvislosti s ochorením slintačky a krívačky, je aktuálne 500.000 eur. Pre TASR to uviedla Alexandra Ritterová zo zoo. Priznala, že pre zoo je to veľmi náročné obdobie, keďže je zatvorená v čase hlavnej návštevníckej sezóny. Tá mala byť pôvodne otvorená 22. marca, zoo brány pre verejnosť otvorí opäť v stredu (21. 5.).



„Zatvorenie zoo na také dlhé obdobie ovplyvnilo jej chod v mnohých ohľadoch. Prerušili sa aktivity firemných dobrovoľníkov, ktorí vo významnej miere pomáhali s prácami v areáli zoo. Prerušené boli aj zážitkové programy pri zvieratách, komentované kŕmenia zvierat, nerealizovali sa ani transporty zvierat,“ podotkla Ritterová s tým, že zrušené boli aj mnohé exkurzie a vzdelávacie programy škôl či krúžky.



Napriek zatvoreniu sa v zoo snažili, v rámci možností, pokračovať v práci. Dokončený je tak napríklad nový priestranný výbeh hrošíkov libérijských, tesne pred dokončením je výbeh rysov ostrovidov. Do priestrannejšieho výbehu sú presťahované munžaky malé, čím získali zároveň antilopy adaxy núbijské väčší výbeh. Obnovený je tiež výbeh pávov korunkatých. Do pôvodného výbehu hyen, ktorý je aktuálne voľný, boli umiestnené kozy kamerunské, ktoré ho spásajú. V zoo zároveň vysádzajú novú zeleň, pripravujú nové informačné a vzdelávacie tabule, natierajú i maľujú.



„Všetky zvieratá sú pod stálym dohľadom svojich chovateľov, zoológov a veterinárov. Keďže je zoo už dlhšiu dobu zatvorená, je cítiť, že aj zvieratá vnímajú absenciu návštevníkov,“ podotkla Ritterová.



V zoo sú zavedené prísne hygienické opatrenia a intenzívne je monitorovaný zdravotný stav zvierat. Nakaziť sa slintačkou a krívačkou by sa totiž mohlo 180 jedincov z približne 30 druhov zvierat. Medzi nimi sú aj kriticky ohrozené druhy živočíchov, napríklad diviaky visajanské či antilopy adaxy núbijské. Ohrozené sú však aj zubry, ostatné druhy antilop, žirafy, hrošíky, jelene, daniele, muflóny, lamy, diviaky, kozy a ovce, takiny a ťavy.



V rámci opatrení napríklad nesmú zamestnanci zoo vstupovať do areálu v civilnom oblečení, musia sa prezliecť a prezuť. Pred vstupmi do budov a pavilónov sú umiestnené dezinfekčné rohože. Vozidlá s povolením na vstup do areálu prechádzajú len cez jeden vyčlenený vstup, kde je dezinfekčná brána. Každé je kompletne dezinfikované. Pri práci používajú zamestnanci ochranné pomôcky a musia dodržiavať prísne hygienické pravidlá týkajúce sa manipulácie s potravou zvierat, ich ošetrovaním či čistením chovných priestorov. Tí, ktorí chovajú doma hospodárske zvieratá, majú zamedzený kontakt so zvieratami, ktoré sú ochorením ohrozené.



Riaditeľ bratislavského magistrátu Ctibor Košťál ešte na marcovom zasadnutí mestského zastupiteľstva ubezpečil, že hlavné mesto, ako vlastník zoo, sa bude podieľať na finančnej pomoci. Zaoberať sa tým bude po vyčíslení celkových škôd. Dôležité boli najprv ochranné opatrenia. Riaditeľ zoo Matej Dobšovič pred časom uviedol, že sa budú snažiť rokovať so štátom o odškodnení. Finančne pomôcť môže aj verejnosť.