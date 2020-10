Výpadok personálu v bardejovskej nemocnici sa nezhoršuje

Bardejov 21. októbra (TASR) – Situácia v Nemocnici s poliklinikou sv. Jakuba v Bardejove v súvislosti s výpadkom zdravotníckych pracovníkov sa v súčasnosti nezhoršuje. Aktuálne je podľa jej riaditeľa Mariána Petka celkovo 96 zamestnancov práceneschopných alebo na OČR. Nemocnica však pripravuje ďalšie oddelenie pre pacientov s ochorením COVID-19.



S fungovaním nemocnice im pomáha 16 vojakov, čo je podľa Petka veľmi dôležitá pomoc, nie sú to však zdravotnícki pracovníci. "V utorok (20. 10.) nám prišla prvá ponuka na zdravotné sestry. Komunikujeme s Okresným úradom v Bardejove, že ktoré by sa nám teoreticky zišli. Sú to sestry, ktoré nie sú našimi zamestnancami. Čo sa týka lekárov, zatiaľ sme žiadnu ponuku nedostali," uviedol Petko.



Od štvrtka (15. 10.) im v nemocnici podľa Petka zomrelo osem pacientov na ochorenie COVID-19. "Všetci boli pozitívni na ochorenie COVID-19, takže boli aj takto určení z hľadiska úmrtia. V nemocnici je 22 pacientov s diagnózou COVID-19 a u jednej pacientky čakáme na výsledok," skonštatoval Petko s tým, že od piatka (23. 10.) pristúpia k ďalším opatreniam.



"Musíme vytvoriť samostatné covidové oddelenie pre intenzívnu starostlivosť, čiže oddelenie anesteziolóie a intenzívnej medicíny na pacientov, ktorí sú intubovaní. Sú to vlastne štyri lôžka. Ďalej musíme vytvoriť z interného oddelenia jednotky intenzívnej starostlivosti a z oddelenia anesteziológie a intenzívnej medicíny lôžka pre necovidových pacientov, lebo tých je tu stále väčšina," priblížil Petko.



V nemocnici osadili na covidovom oddelení interného oddelenia dekontaminačnú bránu. "Pri výstupe z tohto oddelenia dekontaminujeme postrekom zamestnancov, ale takisto aj pacientov, ktorí musia vyjsť napríklad z pracoviska, keď potrebujú súrne CT vyšetrenie, čo u covidových pacientov je základné vyšetrenie týkajúce sa zápalu pľúc, alebo z iných dôvodov," dodal Petko s tým, že rovnakú bránu plánujú osadiť aj pri ďalšom covidovom oddelení, ktoré pripravujú.