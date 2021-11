Výpadok regionálnych autobusov riešia niektoré obce vlastnými spojmi

Bratislava 24. novembra (TASR) - Výpadky v regionálnej autobusovej doprave v Bratislavskom kraji riešia niektoré obce aj vlastnými silami. Príkladom je Chorvátsky Grob či Ivanka pri Dunaji, ktoré pre svojich obyvateľov zaviedli do hlavného mesta mimoriadne spoje. Majú pomôcť najmä školákom a pracujúcim.



Ivanka pri Dunaji oslovila súkromného dopravcu a dohodla s ním dočasné zavedenie kyvadlovej autobusovej dopravy ráno na zastávku Bratislava, Zlaté piesky. "Mimoriadne spoje budú premávať od stredy. Zo zastávky Ivanka pri Dunaji, námestie budú v pracovných dňoch odchádzať tri mimoriadne spoje v časoch 5.50, 6.30 a 7.20 h," spresnil starosta Vladimír Letenay. Mimoriadny spoj ráno bude jazdiť aj na trase smerom k železničnej zastávke v Ivanke pri Dunaji.



"V autobuse nie je potrebné kupovať si lístok. Spoje budú zatiaľ premávať do piatka (26.11.). Prípadné zmeny nie sú vylúčené. V ďalších dňoch obec bude reagovať na aktuálnu dopravnú situáciu," spresnil starosta.



Problémy v regionálnej doprave sa rozhodla svojpomocne riešiť aj obec Chorvátsky Grob. Od stredy jazdí mimoriadny spoj smerom do hlavného mesta. "Rozhodla som sa takto pomôcť cestujúcim, ktorí dnes pociťujú problémy s cestovaním do škôl či za prácou," povedala starostka Vladimíra Vydrová s tým, že dohodla dočasnú autobusovú linku 525. Tú bude obsluhovať 20-miestny autobus, ktorý bude jazdiť ráno aj popoludní medzi Chorvátskym Grobom a bratislavskými Zlatými pieskami. Prvá nástupná zastávka, z ktorej bude autobus vychádzať, je Námestie J. Andriča pri obecnom úrade, pokračovať bude ďalej po celej obci.



V Bratislavskom kraji od 15. novembra jazdí nový regionálny autobusový dopravca Arriva. Vo svojom úvode sa borí s nedostatkom vodičov, čo spôsobuje výpadok viacerých spojov v kraji. Vedenie BSK dalo Arrive čas do konca tohto pracovného týždňa, aby situáciu citeľne zlepšila. Dopravca deklaruje snahu o vyriešenie problému a tvrdí, že sa situácia postupne zlepšuje. Napriek tomu aj v stredu malo niekoľko regionálnych autobusových spojov v kraji výpadky. Tie sa očakávajú aj v najbližších dňoch.