Strateného 14-ročného chlapca vypátrali pri Lednických Rovniach

Lednické Rovne 6. augusta (TASR) - Púchovskí policajti spolu so psovodom z Považskej Bystrice a sučkou Inky vypátrali pri obci Lednické Rovne (okres Púchov) strateného 14-ročného chlapca s poruchou autistického spektra. Informovala o tom v piatok na sociálnej sieti trenčianska krajská polícia.



Chlapca, ktorý sa stratil v okolí obce v lesnom poraste, nahlásili policajtom na tiesňovú linku. Do pátrania sa okamžite zapojili policajti a psovod so sučkou. "Otec policajtom ukázal miesto, kde videl syna naposledy. Pátranie v okolí, kde ho videl naposledy, bolo neúspešné, preto pokračovali v pátraní v širšom okolí ďalej," uviedla polícia.



Najmä vďaka svojej miestnej znalosti policajti pokračovali v pátraní smerom na obec Horovce. "Na poli spozorovali stopy, ktoré by mali patriť stratenému chlapcovi. Služobná sučka Inky začala okamžite sledovať stopy cez pole až do krovia, kde sa nakoniec vystrašeného chlapca podarilo nájsť a odovzdať jeho otcovi," dodala polícia.