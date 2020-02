MAJÚ ICH: Vypátrali dvojicu, ktorá prepadla 93-ročnú ženu v jej dome

Galanta 24. februára (TASR) - Galantskí kriminalisti vypátrali dvojicu páchateľov, ktorí prepadli 93-ročnú ženu v Sládkovičove. Mladíci vo veku 18 a 14 rokov v uplynulom týždni vnikli do jej domu, keď predtým hlavným ističom vypli elektrinu. Cez okno vošli do spálne, kde sa vystrašená žena snažila zabarikádovať za dverami vedúcimi do kuchyne. Informovala o tom krajská policajná hovorkyňa v Trnave Martina Kredatusová.



K starenke sa dostali tak, že rozbili sklo na dverách. "Tu fyzicky slabú a vystrašenú ženu sotili na zem, z ruky jej stiahli prsteň a ukradli retiazku. Podľa odborného vyjadrenia jej spôsobili škodu 330 eur. Poškodená žena bola v takom šoku, že až ráno povedala susedom, čo sa jej stalo. Našťastie ju páchatelia nezranili," uviedla hovorkyňa. Galantskí kriminalisti lupičov zo Sládkovičova vypátrali a vyšetrovateľ ich obvinil zo zločinu lúpeže a prečinu porušovania domovej slobody. Staršieho na základe príkazu súdu už eskortovali policajti do výkonu väzby. Mladistvý je stíhaný na slobode.



"Za lúpež na chránenej osobe je možné v zmysle zákona uložiť trest odňatia slobody na sedem až dvanásť rokov. Mladistvým hrozí polovičná sadzba," dodala.