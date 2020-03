Vyplácanie sociálnych dávok na Luníku IX je bez vážnych problémov

Košice 18. marca (TASR) - Stredajšie vyplácanie sociálnych dávok sa realizuje na pošte na Luníku IX v Košiciach zatiaľ pokojne. Podľa starostu mestskej časti (MČ) Marcela Šaňu však ľudia nedodržiavajú dostatočnú vzdialenosť, očakával zvýšený počet policajtov.



"Mysleli sme si, že príde viac policajtov a pomôžu nám s tým - napríklad v Moldave nad Bodvou dali zátarasy a tam to išlo pekne. U nás sa ľudia tlačili pred dverami a nedokázali sme ich presvedčiť, aby dodržiavali vzdialenosť - viac by rešpektovali policajtov," vysvetlil pre TASR.



Podľa vyjadrenia Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Košiciach je v Košickom kraji situácia v súvislosti s vyplácaním sociálnych dávok pokojná a bez komplikácií. "Tak je to aj v košickej mestskej časti Luník IX. Občania sa správajú zodpovedne s ochrannými rúškami na tvári, slušne, sú disciplinovaní a dodržiavajú odstupy – vzdialenosti od seba navzájom," uviedla pre TASR hovorkyňa KR PZ Košice Jana Mésarová.



Pri vyplácaní sociálnych dávok na základe inštitútu osobitného príjemcu asistovalo aj osem príslušníkov košickej mestskej polície (MsP). "Ešte pred začiatkom vyplácania sa vyskytli pokusy niektorých obyvateľov sídliska zhlukovať sa do väčších skupín, ale po upozornení hliadkami MsP, ako aj novovzniknutou občianskou hliadkou sa od seba vzdialili," dodala mestská polícia.



Podľa starostu sú všetkým obyvateľom Luníka IX vyplácané sociálne dávky počas jedného dňa. Ako pre TASR uviedla hovorkyňa Slovenskej pošty Eva Rovenská, mesačne ich na tomto sídlisku vyplatia 320. Stredajšie vyplácanie je podľa jej slov pokojné a plynulé. "Aj tu platia plošné ochranné opatrenia - zákazníci musia mať pri vstupe do priestoru ochranu tváre, úst a nosa. Do výdajného miesta vstupujú postupne," doplnila.



O opatreniach pred novým koronavírusom pri výplate sociálnych dávok pre členov marginalizovaných rómskych komunít informoval v pondelok (16. 3.) predseda vlády SR Peter Pellegrini (Smer-SD). Povedal, že na priebeh a bezpečnosť budú dozerať "pracovníci súkromných bezpečnostných služieb, ktoré využíva pošta, takisto príslušníci mestskej i štátnej polície a na najexponovanejších miestach aj vojaci".