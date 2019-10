Vypočutie kandidátov na šéfov ďalších košických podnikov ukončili

Košice 30. októbra (TASR) - Verejné vypočutia kandidátov na posty riaditeľov Správy mestskej zelene v Košiciach (SMsZ), Strediska sociálnej pomoci mesta Košice (SSPMK), Knižnice pre mládež mesta Košice a mestských lesov sa v stredu skončili. Ako pre TASR potvrdil hovorca magistrátu Vladimír Fabian, mená najlepších uchádzačov výberová komisia predloží primátorovi Jaroslavovi Polačekovi, zverejnené majú byť do pondelka (4. 11.).



„Až 12 uchádzačov, čo je najviac v rámci druhého kola transparentných výberových konaní na šéfov mestských podnikov, si podalo prihlášky na riaditeľa SMsZ,“ uvádza mesto Košice na svojej webovej stránke s tým, že z toho na osobné pohovory pozvali ôsmich a na neverejné a verejné vypočutie určili dvoch. Do finálového výberu sa dostali súčasná poverená riaditeľka SMsZ Marta Popríková a vedúci oddelenia záhrad, prípravy výroby a odbornej záhradníckej skupiny v tomto mestskom podniku Peter Vrábel.



Spolu šesť ľudí sa uchádzalo o funkciu riaditeľa SSPMK. Na základe výsledkov osobných pohovorov pôvodne výberová komisia pozvala na neverejné a verejné vypočutie dvoch najlepších. „Jeden z finalistov však v utorok 22. októbra poslal na magistrát mesta Košice e-mail, v ktorom uviedol, že sa vzdáva svojej účasti vo výberovom konaní,“ uvádza magistrát s tým, že vo finále tak zostala súčasná poverená riaditeľka SSPMK Zdenka Sloviková.



Do výberového konania na vedúcu funkciu v Knižnici pre mládež mesta Košice sa prihlásilo sedem kandidátov a do finále sa dostali manažérka Adriana Čurajová a súčasná poverená riaditeľka knižnice Kamila Prextová.



Do finále výberu na post riaditeľa Mestských lesov Košice postúpili traja uchádzači. Sú nimi výrobný námestník a člen predstavenstva košických mestských lesov Adrián Weiszer, súčasný poverený riaditeľ tohto podniku František Beli, ako aj dlhoročný pracovník Lesov SR Jozef Staško, ktorý bol v minulosti dočasne poverený riadiť tento štátny podnik.



Výberová komisia po vyhodnotení verejného kola vyhodnotí celý proces a po jednom kandidátovi odporučí primátorovi Polačekovi, aby ho predložil poslancom na schválenie. Zaoberať by sa tým mali na mimoriadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva v stredu 6. novembra.



V prvom kole výberových konaní vyberali riaditeľov Dopravného podniku mesta Košice (DPMK), Bytového podniku mesta Košice (BPMK), Tepelného hospodárstva Košice (TEHO) a príspevkovej organizácie K13 - Košické kultúrne centrá. Do opakovaného výberového konania na funkciu generálneho riaditeľa a člena Predstavenstva DPMK sa môžu záujemcovia prihlásiť do 12. novembra. Magistrát vyhlásil konkurz aj na post náčelníka mestskej polície.