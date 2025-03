Vypočutie kandidátov na vedenie bratislavského divadla bude 25. marca

Bratislava 10. marca (TASR) - Verejné vypočutie kandidátov na obsadenie pracovnej pozície riaditeľa mestského Divadla Pavla Országha Hviezdoslava (DPOH) v Bratislave sa uskutoční 25. marca od 9.00 h v priestoroch Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy. O deň neskôr (26. 3.) prebehne neverejná časť vypočutí kandidátov pred výberovou komisiou. TASR o tom informovalo DPOH.



K výberovému konaniu pripomína, že kandidáti na pracovnú pozíciu riaditeľa sa o túto pozíciu uchádzajú spolu s umeleckým riaditeľom. "Výberová komisia po preštudovaní a predbežnom vyhodnotení vypracovaných zadaní Koncepcia riadenia DPOH na roky 2025 - 2030 zhodnotila, že do tretieho kola postupuje päť dvojíc uchádzačov," uvádza divadlo s tým, že jedna z dvojíc uchádzačov sa pred ukončením druhého kola výberového konania rozhodla odstúpiť z procesu.



O pozíciu riaditeľa a umeleckého riaditeľa sa uchádzajú Matej Drlička a Matúš Bachynec, Vladislava Fekete a Veronika Kolejáková, Dušan Poliščák a Mário Drgoňa. Ďalšie dvojice uchádzačov tvoria Valeria Schulczová a Ján Šimko, Anton Šulík a Silvester Lavrík.



Ako ďalej informuje divadlo, verejné vypočutie kandidátov sa skladá z troch častí - prezentácie koncepcie kandidátmi, priestoru na otázky výberovej komisie a priestoru na otázky z radov verejnosti.



Účasť verejnosti na vypočutí umožní živým prenosom na webstránke DPOH aj s možnosťou klásť otázky kandidátom. Verejnosť môže zaslať svoje otázky prostredníctvom portálu SLIDO cez kód # DPOH-2025 v termíne medzi 14. a 21. marcom.



"Výberová komisia vyhodnotí relevantnosť otázok a pri dodržaní časového harmonogramu verejného vypočutia umožní ich zodpovedanie. Pri kladení otázok je dôležité uviesť, ktorej dvojici uchádzačov má byť otázka položená, otázky navrhujeme pokladať vo formáte: "PRIEZVISKO1 - PRIEZVISKO2: Otázka," spresňuje DPOH a poznamenáva, že osobná účasť na verejnom vypočutí bude umožnená členom jeho Správnej rady a organizácii Transparency International.



Účasť médií a iných organizácií bude na verejnom vypočutí možná v priestoroch vedľajšej miestnosti, ak o to vopred písomne alebo elektronicky požiadajú na adrese hr@dpoh.sk najneskôr do 19. marca. Výberová komisia potvrdí žiadateľom osobnú účasť.



Ďalšie informácie o výberovom konaní nájdu záujemcovia na dpoh.sk/vyberove-konanie/.