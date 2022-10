Výpoveď kľúčového svedka Mareka K. v kauze Dobytkár trvala dva dni

Banská Bystrica 25. októbra (TASR) – Pred senátom Špecializovaného trestného súdu (ŠTS), pracovisko Banská Bystrica, v utorok opäť vypovedal kľúčový svedok v korupčnej kauze Dobytkár Marek K. V druhý deň výsluchu odpovedal na otázky obžalovaného finančníka Martina K. a bývalého šéfa Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) Juraja K. V pondelok (24. 10.) oboch usvedčoval, ako im zabezpečoval "provízie" zo schválených agrodotácií.



Marek K. pôsobil v agrorezorte od roku 2004 do 2010 na rôznych pozíciách až po funkciu generálneho riaditeľa sekcie. Pôsobil tiež ako konateľ niekoľkých spoločností. Aj on bol obvinený v kauze Dobytkár, sedel vo väzbe, z ktorej ho prepustili v lete 2020. Z otázok Martina K. vyplynulo, že svedok mal po zadržaní odmietať spojitosť so skutkami, preto otázky na neho smeroval k zmene jeho postoja či návšteve "operatívcov" vo väzbe.



"Zmena postoja bola moje osobné rozhodnutie. Počas väzby ma navštívili 'operatívci', ale v žiadnom prípade na mňa nevplývali. Nepamätám si ich mená ani čo bolo predmetom rozhovorov," reagoval svedok.



Martina K. zaujímala aj zmena výzoru svedka, ktorý na súd prišiel s dlhou bradou a šiltovkou. Podľa neho nastala od času, keď začal spolupracovať s políciou. "Bradu nosím jeden a pol roka, nezakrývam sa. Dal som si narásť bradu, lebo je to módne," poznamenal Marek K.



Ďalšie otázky finančníka smerovali aj k tomu, či je voči svedkovi aktuálne vedené ďalšie trestné stíhanie, na čo odpovedal, že o tom nič nevie. Obžalovaný Juraj K. mu zasa kládol otázky týkajúce sa fungovania a kompetencií v PPA.



Marek K. už predtým vypovedal, že finančníka mu predstavili ako človeka, "ktorý to má na starosti, naznačoval, že treba zabezpečiť peniaze do systému". Odovzdával mu úplatky a pri ich delení práve Martinovi K. išlo najviac percent. Na exšéfa PPA Juraja K. mal údajne tlačiť v súvislosti s úspešnosťou projektov.



V skupine ôsmich osôb, ktoré obžaloba viní z pokračovacieho zločinu prijímania úplatku a z obzvlášť závažného zločinu legalizácie príjmu z trestnej činnosti, sú nitriansky podnikateľ Norbert B., Martin K., Ľubomír K., Peter K., Ľubomír P., Juraj K., Milan K. a Viktor M., ktorý priznal vinu ešte na začiatku procesu.